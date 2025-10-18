Nemaš više podršku lavica: Uroš udario Luku tamo gde najviše boli, pa ga proglasio svojim kučencetom! (VIDEO)

Bukti rat!

Luka Vujović nastavio je svoj sukob sa Urošem Stanićem nakon završetka ''Ankete'', te su se sve vreme nadmetali ko je čije kučence i ko će kim upravljati.

- Ti si pacovčina jedna, lažeš sve - rekao je Uroš.

- Sad si pokazao ko si i kakav si, napolju se sve vidi - rekao je Luka.

- Nemaš više podršku lavica - rekao je Uroš.

- Ne brini se ti za mene, mene ti da vređaš ne može - rekao je Luka.

- Ti si sam po sebi uvreda - rekao je Uroš.

- Je l' ti dosta dva minuta sa mnom? - upitao je Luka.

- Od sad si moja interesna sfera i nema stajanja - rekao je Uroš.

- Važi, to si rekao i pre dvadeset dana - rekao je Luka.

- Ja o tebi imam najgore mišljenje - rekao je Uroš.

- Do juče si mi se šlihtao - rekao je Luka.

- Zato što mi sad trebaš - rekao je Uroš.

- Trebaš i ti meni - rekao je Luka.

- Ti si moja kuca - rekao je Uroš.

- Ti si moja k*čkica - rekao je Luka.

Autor: N.Panić