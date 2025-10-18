AKTUELNO

Nemaš više podršku lavica: Uroš udario Luku tamo gde najviše boli, pa ga proglasio svojim kučencetom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Luka Vujović nastavio je svoj sukob sa Urošem Stanićem nakon završetka ''Ankete'', te su se sve vreme nadmetali ko je čije kučence i ko će kim upravljati.

- Ti si pacovčina jedna, lažeš sve - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad si pokazao ko si i kakav si, napolju se sve vidi - rekao je Luka.

- Nemaš više podršku lavica - rekao je Uroš.

- Ne brini se ti za mene, mene ti da vređaš ne može - rekao je Luka.

- Ti si sam po sebi uvreda - rekao je Uroš.

- Je l' ti dosta dva minuta sa mnom? - upitao je Luka.

- Od sad si moja interesna sfera i nema stajanja - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Važi, to si rekao i pre dvadeset dana - rekao je Luka.

- Ja o tebi imam najgore mišljenje - rekao je Uroš.

- Do juče si mi se šlihtao - rekao je Luka.

- Zato što mi sad trebaš - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trebaš i ti meni - rekao je Luka.

- Ti si moja kuca - rekao je Uroš.

- Ti si moja k*čkica - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

