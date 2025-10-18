Konačno razvezao jezik: Dača obelodanio Alibabi sve šifrovane razgovore s Majom i otkrio na koje takmičarke je ljubomorisala! (VIDEO)

Alibaba ostao šokiran!

Dača Virijević, Mina Vrbaški i Asmin Durdžić osamili su se u dvorištu i popričali o Maji Marinković, a tom prilikom je Dača otkrio mnoge tajne koje mu je Maja pričala i poveravala mu se.

- Ja sam njoj otkrio tajnu koja mene i mog brata može itekako da košta, a ona sad mene pljuje - rekao je Alibaba.

- Ona Minu ne može očima da gleda, ljudi verujte mi - rekao je Dača.

- Ona je ljubomorna na Minu. Koliko puta si je uhvatio da gleda u mene? - upitao je Alibaba.

- Hiljadu puta, a ploču je okrenula kada je videla da smo kod Drveta. Pričala mi je da ne možemo da se igramo s njom - rekao je Dača.

- Šta je bilo za ove dve što sam ih šetao za ruku? - upitao je Alibaba.

- To ću tek da pričam u ponedeljak, po faci joj se videlo da joj nije svejedno. Ona nikad ne može da bude Stanijina drugarica jer ja znam šta je ona radila- rekao je Dača.

- Mene zanima Stanija, a to što nju zanima to je već njena stvar - rekao je Alibaba.

- Više puta je rekla da hoćeš da pređeš u kuvare i kad si pravio palačinke sa Boginjom i Sarom ona je rekla: ''Mnogo je počeo da kuva''. Iskoristiću situacije kod Darka, samo polako čekajte - rekao je Dača.

- Je l' možemo više da ne pričamo o Maji? - upitala je Mina.

- Ona čuje sve, ali nije ona tako inteligentna. Ona voli što ja ovo pričam i zbog toga je presrećna. Nek dođe Milan u ponedeljak i nek je pita, Darku nije odgovorila na pitanje. Ja ću objasniti šta znači ulje za telo i šta znači toplo hladno - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić