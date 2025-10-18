AKTUELNO

Zadruga

Ovo će promeniti tok rijalitija: Mina otkrila ko se zapravo dopada Maji, nisu u pitanju ni Luka, a ni Alibaba! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Mina Vrbaški nije mogla više da sluša Daču Virijevića i Asmina Durdžića, već im je otkrila da se Filip Đukić zapravo sviđa Maji Marinković i da nju ne zanimaju ni Luka ni Alibaba.

- Ona namerno traži tvoju reakciju, obožava rijaliti i da je u temi. Ona kaže da kad joj se sviđa neko se odvoji od ljudi, a sad se odvojila od ljudi - rekao je Dača.

- Ma verujte vi meni, ja znam ko se Maji sviđa sto posto. Ja dobro vidim sve, ne mislim ni na Luku ni na Asmina - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Misliš na Filipa, sto posto - rekao je Dača.

- Sto posto. Setite se kada ste prestali vi sa njom da imate komunikaciju i ona krene da šapuće nešto Filipu koji nije razumeo, ja se okrećem i ona odmah okreće glavu. Uroš ne govori nikad ništa za džabe veruj mi, rekao je sad da su se muvali Đukić i Maja na žurki - rekla je Mina.

- Ne zanima to Đukića - rekao je Dača.

- Verujte vi meni - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maji ne treba Đukić već Luka ili Alibaba, tako neka priča - rekao je Dača.

- Maji je izgovor da su oni prijatelji deset godina, ali mene boli k*rac za nju. Ovo će trajati još dva ili tri dana i ćao - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

