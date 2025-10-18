Bebici će pozliti: Kačavenda provalila da se Teodori sviđa Anđelo, pa povukla šok potez kako bi je razotkrila! (VIDEO)

Ovo menja sve!

Milena Kačavenda ćaskala je sa Markom Janjuševićem Janjušem u hotelu o Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić, kada je tom prilikom priznala da je Anđela Rankovića i Vanju Živić u izolaciju poslala samo kako bi videla Teodorinu reakciju.

- Pola priče je da gleda Anđele, a pola priče da gleda Filipa. Ne znam ni ja, prvo je priča počela o Filipu - rekla je Kačavenda.

- Ako je tako, bolje je da mu kaže - rekao je Janjuš.

- Svake sezone to radi, a kad mu je rekla? - upitala je Milena.

- Vidim da je bezveze - rekao je Janjuš.

- Jeste, ali znam da dečko planira veridbu sledećeg meseca. Želi 1.11 da je veri kao za dve godine, on očekuje da se ženi i to mi je i napolju rekao. Stvarno su napolju super funkcionisali, videli smo se mi par puta na klopi i normalan odnos su imali. Mislim da je ona željna života - rekla je Milena.

- Nešto jeste - rekao je Janjuš.

- Znam da jeste, poznajem Bebicu. Vidim da je dobro samo da mu ne skače pritisak. Nikad mi se ne žali, a sad mi se poverio i jasno me pitao; ''Da li sam videla na žurki'', a ja sam videla kad je Đukić zagrlio na žurki i videla sam više puta kako gleda i kako reaguje na Anđela. Ja sam namerno poslala Vanju i Anđela da vidim da li je radi, pošto sam sigurna da je Anđelo njen tip. Niko ne zna, samo Vanja zna zašto sam je poslala i nikom nije bilo jasno. Videla sam facu i reakciju, a Teodora mi je prva rekla: ''Što baš njih dvoje, ima boljih parova.'' Ja nemam opravdanje zašto ona to radi, obično joj je opravdanje inat, ali svako normalan bi je odj*bao - dodaje Kačavenda.

- Videćemo, nešto ima - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić