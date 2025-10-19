Ti ćeš prvi umreti od side: Zoricu obuzele morbidne misli, pa Anđelu javno poželela smrt! (VIDEO)

Šokantno!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković.

- Mislim da je Vanja pala pod uticaj klana, a činila mi se kao dobra devojka. Mislila sam da sa ovo dvoje ljudi neću imati nikakav problem i nikakvu svađu apsolutno, ali je ona pala pod Kačavendin uticaj. Imala sam jednu nebitnu svađu sa Vanjom, tako da i dalje mi je negde draga i prozborimo koju, ništa strašno. Ova osoba preko puta i ja ćemo se terati do kraja, ja mešam karte ovde i imam skočka za njega - rekla je Zorica.

- Uh, nemoj samo da budeš skočko - rekao je Anđelo.

- Ne brini se ti ništa za mene, tek ću ja tebe da rešavam - rekla je Zorica.

- Što ne izvadiš ruke iz džepova dok pričaš? Što ti se trese ruka, pa ja znam - rekao je Anđelo.

- Moj i njen konflikt je krenuo otkad sam je navela na anketi, ja ne padam ni pod čiji uticaj. Na mene ne može niko da utiče i to je tako - rekla je Vanja.

- Ona mene ne može da uvredi, može da pokušava da me omalovažava koliko hoće. Ako si ti mogla pre neki dan da kažeš da smatraš da Aneli voli Asmina, zašto mi nemamo pravo da mislimo da on govori istinu? - upitao je Anđelo.

- Zato što ti i vaše krdo mene napadate, ti imaš gljivice na kraju usana i beli ti se usna - rekla je Zorica.

- Zokice što ti se tresu ruke tako? Zbog nervi - rekao je Anđelo.

- Pre ćeš ti umreti nego ja, ti ćeš umreti od side. Ti si p*derčina u sekundi - rekla je Zorica.

- Znaš šta ti rade sada napolju zbog ovoga Zoko? - upitao je Anđelo.

- On nikada nije rekao kad je poslednji put video tatu, ali ja ću ti reći ko ti je tata i ko ti je dečko - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić