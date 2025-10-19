AKTUELNO

Zadruga

To bi otišlo previše ozbiljno... Alibaba priznao da postoji devojka sa kojom bi bio u Eliti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šokirao ih!

Danilo Dača Virijević predložio je Asminu Durdžiću da krene na Vanju Prodanović, ali se on sa tim nije složio, pa je priznao da ima devojka sa kojom bi probao ozbiljniji odnos. Zbog neprijatnosti koja je mogla da se primeti može da se posumnja da je mislio na Minu Vrbaški, a i po njenoj rekaciji.

- Znam ja sa kim bih ali ne mogu.. Ne želim da pričam ništa - rekao je Asmin.

- To ne možeš - dodao je Dača.

pročitajte još

Nešto smo se dogovorili... Mina upozorila Alibabu, od danas za njega Maja više ne postoji (VIDEO)

- To bi otišlo previše ozbiljno - nastavio je Asmin.

- Ne možeš da se sprdaš sa tim stvarima - dodao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih se sprdao - poručio je Asmin.

- Misliš da ti neko nešto veruje? - pitala je Mina.

pročitajte još

Budeš li sa njim provodila vreme... Alibaba udario zabrane Mini, ona mu odmah lupila kontru! (VIDEO)

- Nisam razumeo o kome priča - dodao je Dača.

- Ja sam shvatila na svoj način, a kad se budemo kupali reći ću ti - govorila je Mina

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#Alibaba Elita

#Asmin Durdžić

#Asmin Elita

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Mina Vrbaški

#Mina i Alibaba

#Mina i Asmin

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Karić progovorio o emotivnom statusu! Priznao da je ZALJUBLJEN, pa otkrio da je bio sa više devojaka u jednom danu!

Domaći

Staniji sigurno smeta: Alibaba progovorio o odnosu sa Minom, saznao da je Milosava ljubomorna na njihovo blisko druženje! (VIDEO)

Domaći

Ahmićeva će počupati kosu s glave! Luka skočio i priznao: Da nisam sa Aneli, Maja bi bila devojka sa kojom bih voleo da provedem vreme (VIDEO)

Zadruga

'ON TREBA DA ZNA DA LI COKA IMA POVERENJA U NJEGA!' Lejdi Di i Lakić progovorili o svom odnosu, otkrili da li između njih postoji nešto više od prijte

Zadruga

To je bilo kobno veče: Filip otkrio kako je upoznao Radu, njihov susret mu je do večeras bio MISTERIJA! (VIDEO)

Domaći

Nije devojka s kojom bih bio za ozbiljno: Mateja priznao da je samo iskoristio Aneli, ona briznula u plač! (VIDEO)