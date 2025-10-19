To bi otišlo previše ozbiljno... Alibaba priznao da postoji devojka sa kojom bi bio u Eliti (VIDEO)

Šokirao ih!

Danilo Dača Virijević predložio je Asminu Durdžiću da krene na Vanju Prodanović, ali se on sa tim nije složio, pa je priznao da ima devojka sa kojom bi probao ozbiljniji odnos. Zbog neprijatnosti koja je mogla da se primeti može da se posumnja da je mislio na Minu Vrbaški, a i po njenoj rekaciji.

- Znam ja sa kim bih ali ne mogu.. Ne želim da pričam ništa - rekao je Asmin.

- To ne možeš - dodao je Dača.

- To bi otišlo previše ozbiljno - nastavio je Asmin.

- Ne možeš da se sprdaš sa tim stvarima - dodao je Dača.

- Ne bih se sprdao - poručio je Asmin.

- Misliš da ti neko nešto veruje? - pitala je Mina.

- Nisam razumeo o kome priča - dodao je Dača.

- Ja sam shvatila na svoj način, a kad se budemo kupali reći ću ti - govorila je Mina

Autor: A. Nikolić