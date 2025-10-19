AKTUELNO

Kad treba da razveže jezik, nema ga: Terza se ušlihtao Anđelu, pa osuo rafal po Vanji jer nema stav! (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški.

- Anđelo je jedan jedini i to će uvek ostati naravno, a Vanju volim i gotivim. Moram da ostavim Anđela nekako mi je bliži od svih - rekla je Mina.

- Mislim da Milena zna mnogo više od svih čim je poslala Vanju sa Anđelom i da zna otprilike kako Vanja gleda Anđela. Znam da su Vanja i Aneli bili dobri tako da mislim da će joj Aneli zameriti neke stvari i to je to. Što se tiče Anđela, on i ja ne bi reč progovorili da se ne druži sa nekim mojim društvom. Mogu da ti zamerim svađu sa ženama kao što i sebi to zameram - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekla da oni meni nisu nikakav par i da sa njene strane ne vidim emocije, a ja neću da pričam s njim zao što je dobar sa Ivanom - rekla je Vanja.

- Moj i Anđelov odnos je super, tako će i ostati. Ti si branio svoju devojku, a ja svoju i imali smo malu raspravu. Mislim da ti je bolje da ideš kroz ovu sezonu sam. Vanja je u sedmici bila u senci Žane i Kačavende, ali opet imaš svoj stav samo što ne iznosiš svoj stav - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

