Ovo je moj budući dečko: Palo javno priznanje Teodore Delić o Anđelu, Bebicu oblio hladan znoj! (VIDEO)

ŠOK!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijević.

- Što se tiče ovih potrčaka, moram da stanem u Vanjinu odbranu jer sam primetio i Anđelove simpatije prema Vanji i u jednom trenutku sam pomislio da su njih dvoje nešto već ozvaničili. Između njih itekako postoji nešto, a šta ih koči to stvarno ne znam. Što se tiče Anđelovog sukoba sa Matorom, tu ću uvek biti objektivan. Tvoje učešće mi je top, mi nismo nikakav klan i krdo, kao i što nismo nikada napadali u čoporu. Moram da ostavim Anđela - rekao je Dača.

- Već sam prošle nedelje pričala o Anđelu, to je moj budući dečko kako pričaju u kući. Apsolutno to demantujem, ti si moj drugar kao i ja tvoj. Jako mi se sviđa što imaš zaštitnički stav prema ženama i mi ćemo se družati i nakon Elite. Ne sviđa mi se što me Vanja komentarisala loše, ali sam joj oprostila - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić