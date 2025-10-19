Ivan Marinković me je unakazio: Sara blista od sreće nakon pomirenja sa Anđelom, od hvalospeva o njemu mnogima je bilo neprijatno! (VIDEO)

Ne prestaje da šokira!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Dečko se toliko uspalio da je više on večeras nominovao ljude nego što su oni njega. Ovo nije mesto da dečko leči koplekse, a da ne pričamo o tome da se takmiči sa mnom, a mlađi je 15 godina. Očigledno on ima neke traume iz detinjstva. Koliko znam njegov otac je bio prisutan u njegovom životu, nosio je njegovo prezime, a majka i ukajk su se odrekli i on se stidi svog oca. Ja sam toliko hvalospeva čuo o ovom čoveku da nekad pomislim da je ovo pobedik svih mogućih "Elita", a čuo sam da na rođendanu danas nije bio ni deo one neviđene armije. Mogu samo da kažem da ću da ga k*ram do kraja sezone. Mala izoperisana (Teodora) se sama pravdala o potencijalnoj vezi, navikla je da vara gmaza debelog kao i svake sezone. Mala je bacila oko na Apolona, verujem da će da se ostvari, a njemu ništa to nije novo jer je od Matore uzimao devojke, a ovde godine može od svog druga lubeničara. Vanja nije kandidat da on dobije neku novu "Neviđenu armiju". Ništa nisam promenio mišljenje o Vanji, osim što mogu da kažem da je fleksibilnija kad sam ja u pitanju, a uzrok tome je Žana. Za Vanju je pripremljena tužba zbog "Elite 7" i advokat me je baš pitao da li sam siguran za to, ali ja to nisam još odlučio. U narednih pet dana ću da odlučim da li ću da povučem tužbu. Voleo bih da Vanja pokaže stav koji kaže da ima. Nemaš kapacitet da izbaciš to iz sebe. Ne treba ti priča sa Anđelom nego sa nekim drugim muškarcem i mislim da ih ima nekoliko sa kojima bi mogla da ozbiješ u prvi plan. Nikako te neće ukrastiti utapanje u ovu grupaciju. Šaljem ovog u izolaciju - rekao je Ivan.

- Što se tiče našeg odnosa bio mi je poseban Anđelov rođendan jer smo se pomirili. Mislim da si jedna od najboljih osoba u kući, Apolon sa Zvezdare, privlačan, imali smo neku fatalnu energiju. Koliko god da si bio ljut i razočaran ja se tek sad kajem. Putuj i dalje, ja sam isto neko ko obožava da putuje i ništa lepše od toga nema. Dosta ljubomornh je ovde na tebe. Mi smo se pomirili, okej smo. Htela sam da mu spremam tortu sa Radom, ali nismo imale dovoljno materijala. Sve može da se ispraviti, ispraviću i ja sebe. Mene je Ivan Marinković unakazio, nisam trebala da ulazim u odnos sa njim. Vanja je prava bombica, prelepa devojka. Vanja, izvini, moram tebe da pošaljem - rekla je Sara.

Autor: A. Nikolić