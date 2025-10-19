AKTUELNO

Zadruga

Totalno promenila ploču: Boginja naprsno zavolela Anđela, on ne shvata o čemu se radi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šokirao se!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tan﻿ji Stijelji Boginji.

pročitajte još

Ivan Marinković me je unakazio: Sara blista od sreće nakon pomirenja sa Anđelom, od hvalospeva o njemu mnogima je bilo neprijatno! (VIDEO)

- Ja imam da kažem sve najlepše za Anđela, iako smo se ranije svađali tako da ću sačuvati Anđela - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo rekla sam ti prošli put sve, za mene si fin i kulturan. Ne družimo se i ne provodimo vreme zajedno, ali ne znači da nećemo u budućnosti. Vanja mene poznaje očigledno više nego ja sebe, dosta me puta iznenadi ovde za stolom i jako mi je zanimljivo s njom. Anđelo je džentlmen i čini mi se da imaš malo veću podršku od Vanje, zato ću poslati tebe - rekla je Jakšićka.

pročitajte još

Nova drama u Eliti: Bebica i Vanja zaboravili sve teške reči, Ivan kao oparen skočio na njih! (VIDEO)

- Ja sam i prethodne nedelje rekla da za Anđela imam samo najlepše reči i jako je odmeren i bistran. Što se tiče Vanje, ne mislim da ljudi imaju pravo da je skrnave i zato ću ostaviti nju - rekla je Vanja P.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne zna se ko pije, a ko plaća: Oglasio se Đedović i otkrio kako vidi Minu i Alibabu, jedno saznanje ga totalno zbunilo! (VIDEO)

Domaći

Ljudi velikog srca! Mustafa Durdžić spremio specijalan poklon za Nerija, evo o čemu se radi (VIDEO)

Domaći

Otrovao se Filip Đukić pred ulazak u Elitu 9: Fanovi na mrežama zabrinuti, on otkrio o čemu je reč! (FOTO)

Domaći

Staniji sigurno smeta: Alibaba progovorio o odnosu sa Minom, saznao da je Milosava ljubomorna na njihovo blisko druženje! (VIDEO)

Zadruga

Promenila ploču: Anđela se ponovo složila sa Karićevim mišljenjem o Gastozu, on izneverovao! (VIDEO)

Zadruga

PROMENILA PLOČU: Milosava se totalno povukla, ne želi ni da DEMANTUJE Milovanove optužbe! Učesnici šokirani! (VIDEO)