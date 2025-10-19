Totalno promenila ploču: Boginja naprsno zavolela Anđela, on ne shvata o čemu se radi! (VIDEO)

Šokirao se!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tan﻿ji Stijelji Boginji.

- Ja imam da kažem sve najlepše za Anđela, iako smo se ranije svađali tako da ću sačuvati Anđela - rekla je Boginja.

- Anđelo rekla sam ti prošli put sve, za mene si fin i kulturan. Ne družimo se i ne provodimo vreme zajedno, ali ne znači da nećemo u budućnosti. Vanja mene poznaje očigledno više nego ja sebe, dosta me puta iznenadi ovde za stolom i jako mi je zanimljivo s njom. Anđelo je džentlmen i čini mi se da imaš malo veću podršku od Vanje, zato ću poslati tebe - rekla je Jakšićka.

- Ja sam i prethodne nedelje rekla da za Anđela imam samo najlepše reči i jako je odmeren i bistran. Što se tiče Vanje, ne mislim da ljudi imaju pravo da je skrnave i zato ću ostaviti nju - rekla je Vanja P.

Autor: N.Panić