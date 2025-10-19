Gde je vrh, ti si iznad toga: Dušica frapirala celu kuću priznanjem Anđelu Rankoviću! (VIDEO)

Ovo mnogi od nje nisu očekivali!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milosavi Pravilović.

- On je momak na svom mestu, vredan, uredan, samo mi se ne sviđa jer se svađaš sa Zoricom. To je verovatno od ranije, a to je jedini problem. Što se tiče Vanje ona mi je ekstra, prelepa, preslatka. Anđelo odlazi, Vanja ostaje - rekla je Milosava.

- Vanja ti si neko sa kim imam toliko temi, ko me toliko razume i ide mi uz dlaku kad je moj svet u pitanju. Mi se stvarno pogledom razumemo. Anđelo gde je vrh ti si mi još iznad toga. Ostavljam Vanju - dodala je Dušica Đukić.

- Anđelo, želim ti sve najbolje. Ti si i danas bio uz mene kad sam bila u minus fazi. Vanja, dobar si drug i iz poštovanja i ljudima spolja ja ću tebe da ostavim - govorila je Sara.

- Anđelo, hteo sam da ti zamerim neke reče Zorici, ali kad vidim šta sve ljudi pričaju ti si mala beba. Danas su sve devojke poludele i igrale na rođendanu, on ih je očarao. Vanja je atraktivna, zgodna i lepa. Prijaju mi tvoje reči hvale i želim sve najbolje. Nominujem Anđela - govorio je Viktor.

