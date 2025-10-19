Maratonski karambol u Eliti: Kačavenda i Anđela udruženim snagama nagazili Mikija, tresu se zidovi od urlika! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići.

- Vanja je u Eliti 7 bila bez tona i slike, a kada se vratila ona nije bila ista osoba. Mislim da ti nisi član ove ekipe sto posto, ona se sad ove godine bori više nego prošle godine i mislim da se između Anđela i nje definitivno ništa ne dešava. O Anđelu imam odlično mišljenje, ove godine smo na različitim stranama, ali nikad se nećemo svađati zbog toga. Ostaviću Anđela - rekao je Mića.

- Rada je ostavila Anđela, a Vanju poslala - otkrila je Šopićka.

- Anđelo i ja se ne družimo jer sam ja u Odabranima, ali sve najbolje imam da kažem što se tičem njega. Mislim da mu ne trebaju svađe sa svakakvim ljudima i to je to. Vanja je prezgodna i prelepa, ona je moj tip devojke jer ima uzak struk i tanku guzu i zato ostavljam nju - rekao je Milan Stoičković.

- Jeste Zorica izvređala Anđela i mislim da ona može majka da mu bude - rekao je Miki Dudić.

- Ne daj Bože da vam neko izgovara stvari kao meni Zorica, mi volimo svoje roditelje kao i drugi što vole svoju decu - rekao je Anđelo.

- Ja hoću samo da kažem da je Anđelo mogao da postupi prema Zorici kao Terza i skloni se iz priče - rekao je Miki.

- Ti pričaš nešto, a Peja je nama svima ovde j*bao majku - rekla je Milena.

- Oni tebe hoće da ubace u mašinu - rekla je Zorica.

- Za tvoju mamu je tvoj brat govorio da je alkoholičarka - rekla je Milena.

- Ne, to je bio peh i nije pričao tako. Peja nije bez razloga govorio to svima - rekao je Miki.

- Molim? Svima nam je govorio: ''Mrš u p*čku materinu'' - rekao je Mića.

- Mora da je imao razlog za to, neko ga je ogovarao sa strane. Ostaviću Vanju, a poslati Anđela - rekao je Miki.

- Druže ti si smešan kao bioskop, ja ću braniti Milenu - rekao je Anđelo.

- Je l' si ti pokazao to na neku j*bačinu? Ti mene ne možeš da j*beš u tri života - rekla je Kačavenda.

- Ma je l' da? Kaži nešto novo pošto si trula - rekao je Miki.

Autor: N.Panić