Napeto do samog kraja: Sale Luks priznao da je odlepio za Vanjom, takmičari Anđelu ne mogu da nađu zamerku! (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sandri Todić.

- Vanja sa tobom nemam komunikaciju. Ti si Milemnin potrčko i igraš kako ona svira. Mislim da bi više pokazala kad bi se sklonila sa njom. Preterala si sa tom zadnjicom i izgleda kao da nosiš jastup. Anđelo, mislim da biste Boginja i ti bili lep par i da bi je ti naučio da se smiri. Ostavljam njega - rekla je ona.

Ovo je moj budući dečko: Palo javno priznanje Teodore Delić o Anđelu, Bebicu oblio hladan znoj! (VIDEO)

- Vanja, gotivna si, lepa i zgodna. Za Anđela sam rekla sve prošle nedelje i mislim da je super momak. Ostaviću Vanju zbog ženske solidarnosti - dodala je Anastasija Brčić.

- Anđelo, neću da se ponavljam, ja imam jako lepo mišljenje o tebi. Ti si korektan i okej, tako će i ostati. Vanja, ti si slatka, draga i vidi se da si prava devojka iz naroda. Prošli put sam sačuvala Milenu, sad ću Anđela da sačuvam - rekla je Pljugica.

- Anđelo je dobar lik, baš gotivan i sa njim može da se druži. Nemam ništa loše da kažem za njega. Vanja je moja izgubljena tetka koju sam našao u rijalitiju. Ostaviću Anđela - rekao je Branko.

Nova drama u Eliti: Bebica i Vanja zaboravili sve teške reči, Ivan kao oparen skočio na njih! (VIDEO)

- Što se tiče nominovanih ne slažem se da ih je Milena stavila da bi se smuvali jer da hoće to bi uradili odavno. Mislim da Milena ima muški mozak i da je sigurna kad su njeni ljudi sigurni. Anđelo je moj školski, uspeo sam da pomirim malu Saru sa njim. Dečko nije stipsa, imamo odličan odnos i sve pozitivno mislim za njega. Što se tiče Vanje volm takve žene, sviđaju mi se njene tetovaže i volim da ljubim njeno telo. Obožavam je. Poslaću Anđela samo jer imam simpatije prema Vanji - rekao je Sale Luks.

