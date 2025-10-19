Ne skida ruke s nje: Janjuš ne može da odoli Kačavendi, kamere sve usnimile! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš ove nedelje boravi u hotelu kao omiljeni takmičar Milene Kačavende koja je vođa, a iako su svi pod budnim okom pratili njihov odnos u hotelu, čini se da oni gledaocima nisu dali nikakvog materijala do sada.

Janjuš je sada sve vreme mazio Kačavendu po leđima i pevao pesme dok je ona sebi sređivala pete. Zasigurno je da Janjuš nije mogao da joj odoli posle toliko dana i da je morao da je pomazi, a kako će se njihov odnos odvijati ubuduće, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić