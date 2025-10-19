Radi punom parom: Pečenica se bacio na posao, rešio da ulepša Draganu! (VIDEO)

Njoj ne treba drugi frizer sem Pečenice!

Ilija Pečenica poznat je kao frizer na dobrom glasu i često javne ličnosti idu kod njega na frizuru, a on je rešio da se i u ''Eliti 9'' pokaže u najboljem svetlu kako bi privukao što više klijenata.

Ovog jutra Dragana Stojančević dobila je tretman za pamćenje, zato što je Pečenica uzeo da je ofarba kako bi bila što lepša. Mnogi takmičari su Iliji zahvalni na usluzi, a kako će se njegov odnos sa ukućanima odvijati u narednom periodu, ostaje da pratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić