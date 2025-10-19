Pljušte komplimenti: Teodora ishvalila Alibabu kao nikog, on sam sebe vinuo u nebesa! (VIDEO)

Hit!
Teodora Delić došla je do Asmina Durdžića i Mine Vrbaški kako bi zajedno ispušili cigaretu, a u jednom momentu ona nije mogla da izdrži da ne pohvali Alibabinu frizuru, zbog čega je on sam sebe vinuo u nebesa.
- Alibaba se ošišao, pa se nikom ne javlja. Ufurao se - rekla je Teodora.
- Tužan sam - rekao je Alibaba.
- Što? - upitala je Teodora.
- Razmišljam - rekao je Alibaba.
- Dobro su te ošišali - rekla je Teodora.
- Hvala na komplimentu. Moraš da znaš jedno zlatno pravilo - rekao je Alibaba.
- Koje? - upitala je Teodora.
- Lepu glavu je lepo ošišati - rekao je Alibaba.
- Znala sam da ćeš to reći - rekla je Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić