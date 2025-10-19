Đukić slama ženska srca kao niko: Bora otkrio da je još jedna takmičarka Elite 9 pala u depresiju zbog njega! (VIDEO)

Nećete verovati o kome je reč!
Anastasija Brčić popričala je sa Borom Santanom o Vanji Prodanović jer joj nije jasno što je već danima tužna, Bora joj je otvorio oči i otkrio joj pravi razlog.
- Moja Foksi nije lisica, ali zove se Foksi - rekao je Bora.
- Postoje pitome lisice - rekao je Nerio.
- Postoje, ali moja Foksi nije - rekao je Bora.
- Šta se dešava sa Vanjom P? - upitala je Anastasija.
- Ona se smorila zbog Đukića, to je istina, a može da priča ko šta hoće - rekao je Bora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić