Đukić slama ženska srca kao niko: Bora otkrio da je još jedna takmičarka Elite 9 pala u depresiju zbog njega! (VIDEO)

Nećete verovati o kome je reč!

Anastasija Brčić popričala je sa Borom Santanom o Vanji Prodanović jer joj nije jasno što je već danima tužna, Bora joj je otvorio oči i otkrio joj pravi razlog.

- Moja Foksi nije lisica, ali zove se Foksi - rekao je Bora.

- Postoje pitome lisice - rekao je Nerio.

- Postoje, ali moja Foksi nije - rekao je Bora.

- Šta se dešava sa Vanjom P? - upitala je Anastasija.

- Ona se smorila zbog Đukića, to je istina, a može da priča ko šta hoće - rekao je Bora.

Autor: N.Panić