Prešla sam već za s*se: Sandra slavi jer je uspela da zaradi za implante u grudima, takmičari u šoku! (VIDEO)

Hit!

Sandra Todić ćaskala je sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Sarom Raičević o svom boravku u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' i tom prilikom otkrila je da je presrećna jer je već zaradila za implante u grudima.

- Koji je datum? - upitala je Sandra.

Alibaba se povlači: Od sutra rešio da ignoriše žene, priznao da je Maju morao da postavi na mesto i pokaže joj da nikad neće biti Stanija! (VIDEO)

- 19. oktobar - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koja je nedelja ovo? - upitala je Sandra.

- Peta - rekla je Boginja.

- Pa dobro brate, prešla sam već za s*se. Top, idu s*se jako - rekla je Sandra.

TREBA DA ME URAMI: Maja priznala da li se plaši suočavanja sa Stanijom Dobrojević, pa ponovo isponižavala Asmina (VIDEO)

- Idu s*se jako, sad možeš da se ugasiš i da ideš kući - dodala je Boginja.

- Iskreno mi se ne ide kući - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Budi pametna, nisi glupa: Alibaba i Mina ponovo čavrljaju u šiframa, čudnim razgovorima nikad kraja! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

