Prešla sam već za s*se: Sandra slavi jer je uspela da zaradi za implante u grudima, takmičari u šoku! (VIDEO)

Hit!
Sandra Todić ćaskala je sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Sarom Raičević o svom boravku u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' i tom prilikom otkrila je da je presrećna jer je već zaradila za implante u grudima.
- Koji je datum? - upitala je Sandra.
- 19. oktobar - rekla je Boginja.
- Koja je nedelja ovo? - upitala je Sandra.
- Peta - rekla je Boginja.
- Pa dobro brate, prešla sam već za s*se. Top, idu s*se jako - rekla je Sandra.
- Idu s*se jako, sad možeš da se ugasiš i da ideš kući - dodala je Boginja.
- Iskreno mi se ne ide kući - rekla je Sandra.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić