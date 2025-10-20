Prešla sam već za s*se: Sandra slavi jer je uspela da zaradi za implante u grudima, takmičari u šoku! (VIDEO)

Hit!

Sandra Todić ćaskala je sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Sarom Raičević o svom boravku u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' i tom prilikom otkrila je da je presrećna jer je već zaradila za implante u grudima.

- Koji je datum? - upitala je Sandra.

- 19. oktobar - rekla je Boginja.

- Koja je nedelja ovo? - upitala je Sandra.

- Peta - rekla je Boginja.

- Pa dobro brate, prešla sam već za s*se. Top, idu s*se jako - rekla je Sandra.

- Idu s*se jako, sad možeš da se ugasiš i da ideš kući - dodala je Boginja.

- Iskreno mi se ne ide kući - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić