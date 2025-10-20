Alibaba okreće novi list: Od sutra jede samo krastavac i kreće da trči, ali priznao da mu fali i yoga! (VIDEO)

AKTUELNO

Asmin Durdžić ćaskao je sa Vanjom Prodanović i Anastasijom Brčić u pušionici o svom izgledu, te se u jednom trenutku pogledao u ogledalo i shvatio da mora podhitno na dijetu i da krene da trči jer se ugojio.

- Vidi koliki sam, ovo sve mora kući - pokazao je Alibaba na obraze.

- Moramo na dijetu - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo jedem krastavce od sutra. Hteo sam da smršam 5 kilograma, a ugojio sam se 5 kilograma. Na kraju ću izaći kao Miljana Kulić - rekao je Alibaba.

- Ne krećemo se - rekla je Anastasija.

- Ja sam napolju išao na yogu, vrtim se naglavačke po ceo dan. Sa Stanijom sam smršao 22 kilograma, a kad odem kod mame gura mi burek u usta dok spavam - rekao je Alibaba.

- Moramo na yogu svi kolektivno - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajmo u šetnju ti i ja da skinem 160 kalorija, od sutra samo trčim i dižem stolove - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

