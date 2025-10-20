Au!

Milena Kačavenda bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovrila je o Marku Janjuševiću Janjušu.

- Šta se dešava sa tobom i Jašketom? - pitao je Darko.

- On samo kuka, sve mu smrdi. Ja se uvek mažem kremama. Boginja čeka hoće li izaći snimak nekog se*sa - rekla je Milena.

- Šta se dešava sa tobom i Zoricom? U sve je umešan i Anđelo koji brani jednu stranu, a tu je i Miki koji smatra da morate spustiti loptu - pitao je Darko.

- Miki bezm*dić. Slomila bih ga kao grisinu. Kvadrat moleraja ne znam koliko je i da li se mehaničar oglasio. Ne znam šta mislie sa kim se igraju. Jedna žabokrečina! Priča o baba Sibinkinoj mi*dži,a šiške su joj pretanke. Stavila je retrovizore umesto naočara. Sukob je počela, sukob će i trajati. Kaži šta imaš, kakve mi kvadrate moleraja spominješ. Hoće da kaže, a nema šta da kaže. Dosadna mi je do bola! Ona okuplja Uroša, Miljanu i ovog krezubog - rekla je Milena.

- Zbog čega u oči ne upadaju Ivan, Matora i ostali? - pitao je Darko.

- Oni su individue! On mi je najjači kad je zvao da mi se hvali za zube i da kaže da je u Nišu. Miki samo laže - rekla je Milena.

- Šta misliš o Maji i Asminu? - pitao je Darko.

- Mislim da se Maja sviđa njemu, a i on njoj. On sad šeta sa plavom Vanjom kako bi nju pravio ljubomornom. Ona se povukla u poslednjem momentu. Ja ne mislim da Stanija zna šta on radi. Nije mi jasna Mina. Mislim da je Maja ljubomorna na Minu jer provodi vreme sa njim. Maja šalta na Luku da bi uvalila Asminu. Ovo je Igra prestola! Ovde sve godi. Mislim da se Luki sviđa Maja, a njoj se sviđa Asmin. Mina je salata. Asmin je neko na koga pucaju apsolutno svi. Mislim da Aneli i Sita nemaju herca da uđu jer je on bio odličan u izlaganjima. Asmin je rekao da ima nešto toliko strašno za Neriovo dtinjstvo što on ne bi voleo da se otkrije. Dao mi je asocijaciju na neki se*sualni odnos. Vidim da malom nije lako, ali polako dolazi sebi. Od onog crvenog kartona Luka je zaboravio i Aneli i Groficu i sve - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić