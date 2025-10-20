RAT DO ISTREBLJENJA! Zorica naoštrena kao nikad pre: Odlučila da se do kraja obračuna sa Kačavendom, a za Anđela sačuvala posebnog keca u rukavu (VIDEO)

Haos se sprema!

Zorica Marković bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovrila je o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Mina Vrbaški je jako kvaran igrač. Pokvarenijeg učesnika i igrača nisam videla. Veće zlo od Milene nisam videla. Ono jednom vagina može da izbaci. Postala mi je dosadna, ali neću stati dok to traje. Ona seje mržnju. Ja sam psovala i psujem, a ona se mangupira, kao deluje iz senke. Ona jeste alkoholičarka, to je i dokazala. Polako ćemo iznositi sve. Ja se ovako oblačim kući. Asmin tu klacka još. Zaigrao se. Na najružniji način se ophodi. Svako ima zaatak iz te grupe, osim vepra i onog nedosrasta. Anđelo je zadužen za mene. Šta mene briga kog je on se*sualnog opredeljenja. Meni niko ne smeta osim ako se ponaša loše prema meni. Za mene je ovo nemoć - rekla je Zorica.

- Kako reaguješ na Kačavendine provokacije i kad aludira na groblje? - pitao je Darko.

- Tužena je. Najgora je je*ačica Vrbaški. Došli su do najnižih uvreda. Mene niko ne mora da voli, ali ne mogu da mi ospore uspeh. Dača mi je tu najgori. Onu su pokušali i Maju da uvuku, ali ona nije tamo. On je sebi dao zeleno svetlo na semaforu da startuje Maju. Dopadali su se jedno drugom, pa su na Luku sve svalili. On mu je trn u oku, ne može očima da ga gleda. Pošto nije uspelo, onda trpaj Maju. On sada pi*di jer je ostao nedorečen sa Majom. On je došao da opere Staniju i njega i sve su se dogovorili. Koji je žuvot Milene Kačavende? Trulež! Njen bivši muž je gospodin! Žena priča nedopustive stvari na televiziji. Gaziću ih do posednjeg trenutka! Rankovića ču urnisati i izgovoriću mu ime dečka ako nastavi - rekla je Zorica.

Autor: A.Anđić