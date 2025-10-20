Spreman da zabode još jedan nož prijatelju?! Uroš priznao da igra pokvarenu igru sa Majom, pa unakazio Asmina: On je gubitnik Elite 9 (VIDEO)

Au!

Uroš Stanić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru i tom prilikom govorio je o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Vidi kroz naočare sve ružičasto.Videli smo svi kakav odnos su imali Maja i Asmin, nije tu bilo ni P od prijateljstva. Dača je bio pismooša. Ona je Stanji zabli nož u leđa, a ne otvorila oči. Ona je jekao zagrizla za Asmina, ali je trenutno upalila mozak. Meni tu gori strast i vidim. Ona me terala da glumim manijaka iz parka. Šalje me da ga provoiram, njoj sve odgovara. I te kako ona baca rovce. Ona se sa mnom pomirila zog njega. Ja ću spustiti loptu sa njim. Nije njoj prvi put da bude sa dečkom od svoje drugarice - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš što ljudi komentarišu u kući da ideš samo gde je kadar? - pitao je Darko.

- Cela kuća komentariše da joj je Terza bio paravan zbog njene zaljubljenosti prema Asminu. Maja je sa pomirenjem sa mnom htela da utera Asminu i da je ne komentarišem surovo. Ona je pokazala da ne stoji iza svojih stavova. Ja recimo Asminu nikad ne bih oprostio, a ona je meni oprostila. On je ispušio kod Maje za sad, kod STanije do kraja i kod Aneli. On je gubitnik Elite 9. Mislim da će se pomiriti sa Aneli. Aneli je samo bolji čovek od njega. Milioner iz blata i slepac! Smrdi kao puma i tvor. Nerio igra rijaliti, nije on ni malo glup. Ja sam se distancirao da nas ne povezuju, on je porodičan čovek - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić