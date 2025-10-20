Opšti haos u Eliti: Đukić i Bora vrelim plesom s Milosavom ostavili sve bez teksta, takmičari umiru od smeha! (VIDEO)

Šou program!

Filip Đukić, Bora Santana i Borislav Terzić Terza osmislili su da se malo našale sa Milosavom Pravilović jer je držala javnu kuću i da zajedno s njom odigraju vreli ples, te su je odveli kod garderobera dok ona nije znala o čemu je reč.

Naime, Filip je odmah stao kod Milosave koja je krenula da ga skida od glave do pete, a zatim mu se pridružio i Bora koji je zanosno mešao kukovima Milosavi dok je ona sve vreme uživala u prizoru i smejala se.

Autor: N.Panić