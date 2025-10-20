AKTUELNO

Zadruga

Koliko smo brzi kad idemo sami: Ivan otkrio nove detalje flerta Anđela i Teodore, Bebica ne skida osmeh! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ne zanima ga!

U toku je ''Mićina igra istine'', a Lepi Mića je naredno pitanje postavio Ivanu Marinkoviću koji je otkrio kakvo mišljenje ima o odnosu Teodore Delić i Anđela Rankovića.

Ne veruje šta sluša: Jaksićka ubeđena da Bora pokušava da je napravi ljubomornom preko Anastasije (VIDEO)

- Ivane šta znači da provociraš Bebicu sa šetnjom? - upitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sve što čujem i vidim odmah kažem. Čuo sam da je Bebica ovih dana planirao da veri Teodoru, ali je otkazao ipak zbog svega od utorka. Mi smo se ovde pitali, a Milena je htela da valjda spasi Bebicu da bi se nešto rodilo između Anđele i Teodore. Ja sam primetio da su Anđelo i Teodora šetali brzo i u jednom trenutku prolaze pored nas, a Teodora kaže: ''J*bote koliko smo brzi kad idemo sami'' i nakon toga pokušava da ih stigne Bebicu, ali ona daje gas. Nakon toga je ležao kao mrtvak u krevetu, siguran sam da se Teodori sviđa Bebici i on nije glup sve to vidi - rekao je Ivan.

- Ja ću pustiti Ivana da baulja i ja ću nastaviti da šetam s njima - rekao je Bebica.

Mali razmaženko: Miki Dudić osuo rafal prozivki na Anđelov račun i rešio da obustavi svaki sukob s njim! (VIDEO)

- Odlično zapaženje da sam brz i spretan - rekao je Anđelo.

- Zorice kaži iskreno mišljenje o Anđelu, Bebici i Dači - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni su za mene vazduh, više me ne zanimaju - rekla je Zorica.

Spreman da zabode još jedan nož prijatelju?! Uroš priznao da igra pokvarenu igru sa Majom, pa unakazio Asmina: On je gubitnik Elite 9 (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

