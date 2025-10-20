Preko dana glumi drugaricu, a u sitne sate provocira: Maja ponovo pušta pipke ka Alibabi, on se jedva kontroliše! (VIDEO)

Namazano!

Poznato je da je Asmin Durdžić danima preko Dače Virijevića slao Maji Marinković slatkiše do momenta dok se ona nije pobunila i javno se ogradila od njega zbog drugarice Stanije Dobrojević.

Ipak, čini se da se Maja nije dugo držala svog stava obzirom da je već jutros krenula da provocira Asmina Durdžića i po celoj sobi se drala da želi da jede slatko, a onda namenski i tražila od Filipa Đukića.

- Filipe, je l' imaš nešto slatko? - drala se Maja.

- Jao, slušaj je molim te - rekao je Dača.

- Reci da imaš palačinku - rekla je Maja.

- Nemoj ti - rekla je Mina.

- Vidiš da ne može da izdrži - rekao je Alibaba.

- Ne mešaj se ti tu - vikao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić