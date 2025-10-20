AKTUELNO

Zadruga

Preko dana glumi drugaricu, a u sitne sate provocira: Maja ponovo pušta pipke ka Alibabi, on se jedva kontroliše! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs, Instagram.com ||

Namazano!

Poznato je da je Asmin Durdžić danima preko Dače Virijevića slao Maji Marinković slatkiše do momenta dok se ona nije pobunila i javno se ogradila od njega zbog drugarice Stanije Dobrojević.

pročitajte još

Još jedna na listi: Alibaba priznao da bi ovu takmičarku Elite opalio, svi u pušionici ostali nemi! (VIDEO)

Ipak, čini se da se Maja nije dugo držala svog stava obzirom da je već jutros krenula da provocira Asmina Durdžića i po celoj sobi se drala da želi da jede slatko, a onda namenski i tražila od Filipa Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, je l' imaš nešto slatko? - drala se Maja.

- Jao, slušaj je molim te - rekao je Dača.

pročitajte još

Uspeo da zavede red: Sale Lux u miru podelio bogatu nagradu Velikog šefa! (VIDEO)

- Reci da imaš palačinku - rekla je Maja.

- Nemoj ti - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidiš da ne može da izdrži - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ne veruje šta sluša: Jaksićka ubeđena da Bora pokušava da je napravi ljubomornom preko Anastasije (VIDEO)

- Ne mešaj se ti tu - vikao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sofija Janićijević ponovo udarila na Milicu: Pronašla taktiku i namazano je podbola, Anđela zaurlala iz petnih žila! (VIDEO)

Zadruga

Kakav potez Sofije Janićijević: Na kvarno pokušala da zavadi Anđelu i Kačavendu, ali uzaludno! (VIDEO)

Zadruga

Haos u sitne sate: Luka i Aneli ponovo zaratili, pljušte brutalne prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Urnebesno: Đukić i Boginja spojili svoja ludila, pa takmičarima pravili smicalice u sitne sate! (VIDEO)

Zadruga

KARAMBOL U SITNE SATE! Obezbeđenje napravilo živi zid: Obračun Luke i Dače trese Odabrane (VIDEO)

Društvo

OPET KIŠA, NE ODLAŽITE KIŠOBRANE! RHMZ se oglasio u sitne sate