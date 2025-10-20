Crna mamba uvijala zmijskim telom! Maja Marinković pokazala zašto je fatalna po sve muškarce (VIDEO)

Opa!

Veliki šef i ovog jutra je budio učesnike domaćim hitovima novijie generacije, a mnogi su iskoristili poslednje trenutke, kako bi još malo odmorili i bili spremni za današnji dan.

Naime, kako su pušteni hitovi Igora Panića Nućija, Maja Marinković je ponovo pokazala zašto je fatalna za mnoge muškarce, te nije štedela kukove ovog jutra.

Ona je zaigrala u dnevnoj sobi, a dok su mnogi obavljali svoju jutarnju rutinu, mnogi su gledali upravo u telo prave mambe, Maje Marinković.

Kako će se odviti današnji dan, ostaje nam da ispratimo, a kako je to izgledalo, pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić