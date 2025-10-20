Crna mamba uvijala zmijskim telom! Maja Marinković pokazala zašto je fatalna po sve muškarce (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veliki šef i ovog jutra je budio učesnike domaćim hitovima novijie generacije, a mnogi su iskoristili poslednje trenutke, kako bi još malo odmorili i bili spremni za današnji dan.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, kako su pušteni hitovi Igora Panića Nućija, Maja Marinković je ponovo pokazala zašto je fatalna za mnoge muškarce, te nije štedela kukove ovog jutra.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je zaigrala u dnevnoj sobi, a dok su mnogi obavljali svoju jutarnju rutinu, mnogi su gledali upravo u telo prave mambe, Maje Marinković.

Kako će se odviti današnji dan, ostaje nam da ispratimo, a kako je to izgledalo, pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

