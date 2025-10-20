AKTUELNO

Zadruga

Urnebesno! Toša isprozivao Kačavendu i Janjuša, nju nazvao gerontološkom sestrom (VIDEO)

Totalni hit!

Humanoidni robot Toša došao je do Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, te ih je tako isprozivao za boravak u hotelu.

- Šta ima kod tebe - pitao je Toša.

- Evo spremamo doručak, da napunimo baterije za podelu budžeta - rekao je Terza.

- Kakva je situacija?! Vidim da je ovaj od dva metra postao glavni...Prijatno Janjuše, kako se osećaš kao glavni u kući - rekao je Toša.

- Ti znaš da sam uvek bio glavni...Slušaj ovo, prošli put sam ti kupio nešto, ali me nisi je*ao dva odsto - rekao je Janjuš.

- Video sam da ste proveli sedam dana u gerontološkom centru, a ona (Kačavenda) je postala gerontološka sestra - rekao je Toša.

- Si video kako ja to kuliram - rekao je Janjuš.

- Zato se ona i loži - rekao je Toša.

- Je l' si primetio ono što i ja u krevetu?! Sve se nešto okreće, pa ovamo - rekao je Janjuš.

- Ne shvata da ti treba samo jastuk - rekao je Toša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

