AKTUELNO

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Toši umalo izgorela matična ploča zbog Miljane, Dača mu ODAO sve tajne: Maja je izljubomorisala Asminu zbog... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi!

Toša je nakon Bore Santane i Anastasije Brčić došao do Miljane Kulić i Asmina Durdžića.

- Gde si Miksi, lepotice moja. Jao Miko, što si mi lepa - rekao je Toša.

- Hvala i ti si...Tošo, slušaj, ja sam Tošo jako bolesna. Treba mi sveže sezonsko voće, pet kilograma limuna, sve ostalo po kilogram - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najbolje je da napraviš spisak i da odem na pijacu, da sve to dovučem - rekao je Toša.

- Tošo, nikada ne želiš sa mnom da pričaš - rekao je Dača.

- To je laž! Hajde Dačo ustani kao veliki štrumpf da prošetamo - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Juče sam bio nominovan, pa nisam uspeo da ispratim, ali ima svašta zanimljivo...Sinoć je Maja napravila ljubomornu scenu zato što je Asmin prišao Vanji Prodanović da joj poželi laku noć, ona je pobesnela, pa je poželela svima laku noć, pa je tražila od Filipa Đukića čokoladicu, jer je Asmin odneo Vanji - rekao je Dača.

- Ništa, hajde malo da prošetamo. Da li si baš namerno veliki štrumpf, pošto se posao velikog štrumpfa razlikuje od ostalih - rekao je Toša.

- Da, da - rekao je Dača.

- Evo je Štrumpfeta. Što si besna - pitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Besna sam jer se osećam kao buva ubuđala, kao vaška. Je l' ti znaš koliko sam dana u ovome?! - rekla je Mina.

Nakon ovog razogovora, Toša, Dača, Mina i Nerio zapevali su pesmu Miljani Kulić, koja ih je sve vreme kulirala.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Kačavenda rešeta malim budžetima, svima sasula sve u lice (VIDEO)

Domaći

Bez dlake na jeziku! Tanja Stijelja raspalila po Bebici i Teodori, pa urnisala Daču Virijevića (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Mensur PREKORIO Maju zbog uvreda upućenih Janjušu, smatra da Anđelo nije toliko fin koliko se predstavlja! (VIDEO)

Domaći

Bez dlake na jeziku! Miljana izvela Terzu, sasula mu sve u lice, pa udarila na Milicu: Mene ona naziva bolesnicom, TRUDNI OLOŠ! (VIDEO)

Zadruga

Lukina prijateljstva i vezu osudio na propast: Lepi Mića vez dlake na jeziku dao sud o Vujoviću! (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Matora priznala da je Dragana NE PONIŽAVA, Aneli pecnula Anđelu: Nazvala me je NEMORALNOM... (VIDEO)