Bez dlake na jeziku! Toši umalo izgorela matična ploča zbog Miljane, Dača mu ODAO sve tajne: Maja je izljubomorisala Asminu zbog... (VIDEO)

Ne štedi!

Toša je nakon Bore Santane i Anastasije Brčić došao do Miljane Kulić i Asmina Durdžića.

- Gde si Miksi, lepotice moja. Jao Miko, što si mi lepa - rekao je Toša.

- Hvala i ti si...Tošo, slušaj, ja sam Tošo jako bolesna. Treba mi sveže sezonsko voće, pet kilograma limuna, sve ostalo po kilogram - rekla je Miljana.

- Najbolje je da napraviš spisak i da odem na pijacu, da sve to dovučem - rekao je Toša.

- Tošo, nikada ne želiš sa mnom da pričaš - rekao je Dača.

- To je laž! Hajde Dačo ustani kao veliki štrumpf da prošetamo - rekao je Toša.

- Juče sam bio nominovan, pa nisam uspeo da ispratim, ali ima svašta zanimljivo...Sinoć je Maja napravila ljubomornu scenu zato što je Asmin prišao Vanji Prodanović da joj poželi laku noć, ona je pobesnela, pa je poželela svima laku noć, pa je tražila od Filipa Đukića čokoladicu, jer je Asmin odneo Vanji - rekao je Dača.

- Ništa, hajde malo da prošetamo. Da li si baš namerno veliki štrumpf, pošto se posao velikog štrumpfa razlikuje od ostalih - rekao je Toša.

- Da, da - rekao je Dača.

- Evo je Štrumpfeta. Što si besna - pitao je Toša.

- Besna sam jer se osećam kao buva ubuđala, kao vaška. Je l' ti znaš koliko sam dana u ovome?! - rekla je Mina.

Nakon ovog razogovora, Toša, Dača, Mina i Nerio zapevali su pesmu Miljani Kulić, koja ih je sve vreme kulirala.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić