Ćuti, ne govori, ako progovori... Maja zavrtela kukovima nasred dvorišta, ovo je TAJNI SIGNAL Alibabi?! (VIDEO)

Mina Vrbaški i Dača Virijević zatražili su pesmu od Drveta mudrosti i to specijalno numeru "Stoperka", te im je Drvo ispunilo želju. Tom prilikom, Maja Marinković bila je u dvorištu, pa je tako zapevala naglas hitove ove numere.

- Ćutim ne govorim, ako progovorim, neće ni Dunav da, da me opere. Ne govorim, šta da odgovorim, što vi uopšte primate stopere?! - glasio je tekst pesme.

Da li je ove stihove posvetila Alibabi kao zajnu poruku, ne preostaje nam ništa drugo no, da ispratimo, a kako je to izgledalo, pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić

