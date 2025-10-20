Prvi veliki budžet ide osobi koju najviše volim... Janjuš šokirao sve podelom, pa URNISAO Dušicu Đokić: Ti si lažov i folirant (VIDEO)

Žestoko!

Ovonedeljni vođa Marko Janjušević Janjuš prvi srednji budžet dodelio je Sunčici Bajić.

- Sunčici ide srednji budžet, ti si devojka koja zaslužuje veliki. Mi smo dobri, poštuješ me, vredna si, šta god mi treba, tu si za mene. Nisi ni ti, kao i mi, normalna, ali si za mene jako dobra i drago mi je da me poštuješ i da si videla da mi velike zvezde možemo da prihvatimo ljude koji su novi učesnici - rekao je Janjuš.

- Srednji budžet ide Piksiju. Za mene i ti zaslužuješ srednji budžet, dobar si momak, kulturan, nisi se možda pronašao u ovome, ali si vredan. Da nije par ljudi ovde, ostali ne bi mrdnuli ku*cem - rekao je Janjuš.

- Prvi veliki budžet ide osobi koju najviše volim i koja mi je najdraža, a to sam ja. Najbitniji sam sebi i mojoj majci, za ostale vas, ako imate poštovanja, imam i ja prema vama. Sve najbolje mislim o sebi - rekao je Janjuš.

- Mali budžet ide Dušici, oprosti. Iz razloga što si me nazvala, kako ono juče?! Smeće si rekla. Ti si devojka koja laže dosta, ako sam ja prevrtljiv, a ti misliš da si dobra, grešiš. Ti si za mene ozbiljan lažov, znaš da manipulišeš, a takođe si i folirant. Kada smo ti i ja bili na početku, moraš da shvatiš da se ja zaj*bavam, a mi kada smo bili bliski, govorila si: "polako, ima vremena, upoznajemo se", tako si nastavila sa Viktorom nakon tri dana, isto tako. Kada sedimo sami znaš da pričaš o tim škakljivim stvarima - rekao je Janjuš.

- Namerno si to uradio - rekla je Dušica.

- Ustajala si ovde i plakala šta će ti mama reći, tebi je bitan se*s, ti si plakala zbog se*sa, rekla si da se plašiš da uđeš u vezu zbog se*sa. Govorila si mi za momka da ga doživljavaš kao dete - rekao je Janjuš.

- Sigurna sam da će mi biti lepo s njim - rekla je Dušica.

- U, evo baš si me sad potresla - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić