AKTUELNO

Zadruga

Ti si lepa, ali si luda: Janjuš sasuo Sari sve u lice, pa se obratio Asminu Durdžiću: Naš odnos smo rešili dan nakon Elite 7 (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Marko Janjušević Janjuš, ovonedeljni vođa, naredni budžet dodelio je Sari Stojanović.

- Sara Stojanović, poneo sam četiri mala, ne mogu da se vraćam sada. Nisam znao da si ovoliko luda, znao sam da jesi, ali ovoliko ne. Simpatično je, brate, ne znam, nisi normalna. Mogu da kažem da si dobra, ne poštuješ sebe, rekao sam ti juče da si ti devojka za kojom muškarac treba da poludi. Nije ti dobro ponašanje, tebe kada sam video prvi put, ti si lepa devojka, ali da si luda, luda si za sebe i to ti neće doneti dobro u životu. Ne možeš ti pronaći normalnog momka - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora, četiri hiljade za tebe, ti si devojka koja me nikada nije uvredila za tri godine. I kada je bilo najgore, kada su se dešavale najgore stvari ti se nisi mešala, poštuješ me. Kakav god da sam sa Bebicom imao ranije odnos i šta se god dešavalo, mislim da je on neko ko je tebe pokušao da vrati na neki put i da te voli toliko da je to neverovatno - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin, čovek koji mi je bacio 70.000 evra na tiktok, glupo bi bilo da ne dobije pet hiljada dinara. Asmin i ja smo se čuli dan posle rijalitija, seli smo, porazgovarali, rekli jedan drugom sve što smo imali, konstantno smo bili u kontaktu. Mi se godinu dana znamo i sav odnos koji smo imali smo završili dan nakon "Elite 7". Ja sam se zaljubio u tvoju bivšu ženu, iako nismo znali ni ko si ti ni kako izgledaš. Tačno se sećam, kada mi nešto nije štimalo, ja sam joj govorio da mi to nešto smrdi i govorili su mi kako ja ne branim svoju devojku. Nije normalno da muškarac i žena koji su bili zajedno, da ovako dolaze i govore. Nijednom mi nisi rekao da si bio sa nekom, da ti se sviđa, ja mislim da se ti ove godine igraš. Ne mogu tebe da komentarišem isto, jer znam da si mi pričao samo o Staniji - rekao je Janjuš.

- Ispao je pravi muškarac, žao mi je da mi nisi poslao zet, nije Bog tako odredio. Baš sam te zgotivio - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne deluje da je veran Staniji: Bivši učesnici Elite dali sud o Asminu Durdžiću! (VIDEO)

Zadruga

POGAZIO SI REČ DATU ASMINU... Anđelo otkrio šta najviše zamera Luki, pa vinuo Maju u nebesa! (VIDEO)

Zadruga

TI SI ISKOMPLEKSIRANA ŽENA! Kačavenda skinula rukavice, pa iskazala najdublje gađenje prema Aneli: UMEŠALA SI SE U ODNOS SANDRE I LUKE, CELULITARO! (

Domaći

Ti si ljigavko, prezervativu jedan: Kačavenda vinula Maju u nebesa, pa patosirala Luku činjenicama iz Elite 8, pa spomenula Baju: Izbacio ih je iz sal

Zadruga

TI SI JEDAN FOLIRANT! Aneli skinula rukavice, sasula Gastozu mišljenje u lice, pa Kariću otkrila šta mu zamera! (VIDEO)

Domaći

Novi detalji! Đedović otkrio da su Ermina i Jully najbolje prijateljice, a onda je Mića sasuo Matoroj sve u lice: Da si se pomirila pre šest meseci...