Ti si lepa, ali si luda: Janjuš sasuo Sari sve u lice, pa se obratio Asminu Durdžiću: Naš odnos smo rešili dan nakon Elite 7 (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Marko Janjušević Janjuš, ovonedeljni vođa, naredni budžet dodelio je Sari Stojanović.

- Sara Stojanović, poneo sam četiri mala, ne mogu da se vraćam sada. Nisam znao da si ovoliko luda, znao sam da jesi, ali ovoliko ne. Simpatično je, brate, ne znam, nisi normalna. Mogu da kažem da si dobra, ne poštuješ sebe, rekao sam ti juče da si ti devojka za kojom muškarac treba da poludi. Nije ti dobro ponašanje, tebe kada sam video prvi put, ti si lepa devojka, ali da si luda, luda si za sebe i to ti neće doneti dobro u životu. Ne možeš ti pronaći normalnog momka - rekao je Janjuš.

- Teodora, četiri hiljade za tebe, ti si devojka koja me nikada nije uvredila za tri godine. I kada je bilo najgore, kada su se dešavale najgore stvari ti se nisi mešala, poštuješ me. Kakav god da sam sa Bebicom imao ranije odnos i šta se god dešavalo, mislim da je on neko ko je tebe pokušao da vrati na neki put i da te voli toliko da je to neverovatno - rekao je Janjuš.

- Asmin, čovek koji mi je bacio 70.000 evra na tiktok, glupo bi bilo da ne dobije pet hiljada dinara. Asmin i ja smo se čuli dan posle rijalitija, seli smo, porazgovarali, rekli jedan drugom sve što smo imali, konstantno smo bili u kontaktu. Mi se godinu dana znamo i sav odnos koji smo imali smo završili dan nakon "Elite 7". Ja sam se zaljubio u tvoju bivšu ženu, iako nismo znali ni ko si ti ni kako izgledaš. Tačno se sećam, kada mi nešto nije štimalo, ja sam joj govorio da mi to nešto smrdi i govorili su mi kako ja ne branim svoju devojku. Nije normalno da muškarac i žena koji su bili zajedno, da ovako dolaze i govore. Nijednom mi nisi rekao da si bio sa nekom, da ti se sviđa, ja mislim da se ti ove godine igraš. Ne mogu tebe da komentarišem isto, jer znam da si mi pričao samo o Staniji - rekao je Janjuš.

- Ispao je pravi muškarac, žao mi je da mi nisi poslao zet, nije Bog tako odredio. Baš sam te zgotivio - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić