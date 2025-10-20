Niko me tada nije pitao kako sam, taj period nikom ne bih poželeo: Janjuš vratio cimerima što su ga napadali kada mu se brat UBIO, muk u kući! (VIDEO)

Au!

Naredni mali budžet Marko Janjušević Janjuš dodelio je Nenadu Macanoviću Bebici.

- Bebica mali budžet. Pružio sam ti ruku, ali svi ćete dobiti male budžete, jer je to najgori period mog života, nikome to ne bih poželeo. Niko nije pomislio nijednog trenutka: "kako je njemu?". Ja sam čovek koji oprašta, ne i da zaboravim, ali mi je tada bilo najgore ikada u svom životu - rekao je Janjuš.

- Anđelo, isto tri hiljade, to ne znači da nismo dobri. Za Anđela mislim da sam ja negde krenuo, ja sam ga prvi čačnuo, ali opet, neću se vraćati na ovo sada što sam rekao - rekao je Janjuš.

- Mićo, tri hiljade. Tako mislim i za Miću, ja sam se svađao sa njim, devet godina smo ovde, nikada mu nisam uvredio člana porodice. Bio si na toj strani, ne znam da li me mrziš, šta sam ja tebi uradio, stvarno mi nije jasno. Tada mi nije bilo jasno, mogao si da me dovedeš do ludila, prema svima si stao, ne znam šta se desilo u tom trenutku - rekao je Janjuš.

- Tada su te Maja i tvoja drugarica, ona Jovana, strašno...Ja sam ustao, kada ti je bilo najteže, ja sam skakao, je*ao sam Maji majku, skakao sam danima i vikao: "sram vas bilo", ostali su ćutali. Ti dobro znaš da ja tebe ne mrzim, braniću uvek! Ti si birao svoj život, ti si birao svoju devojku, ja sam samo komentarisao - rekao je Mića.

- Ti si govorio da nisam nekoga ispratio, vi ste govorili da ide, da li ste čuli da sam to rekao?! Ja sam tada plakao, a zašto?! Govorili ste da foliram - rekao je Janjuš.

- Sve ste to vi, sprdate se na konto toga - rekao je Mića.

- Ja nikada nisam nikome pu*io ku*ac, Janjuš kakav je takav je - rekao je Janjuš.

- Ja sam uz tebe ovde stajao kada ti je bilo najteže, ja sam im je*ao majku - skočio je Mića.

