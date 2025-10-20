Zakucala prošlost na vrata: Miljana natrljala Janjušu na nos Anelin i Majin abortus! Trese se Bela kuća (VIDEO)

Au!

Marko Janjušević Janjuš, ovonedeljni vođa, naredni mali budžet dodelio je Miljani Kulić.

- Miljana, tri hidalje. Ja nikad sa tobom ne bih ušao u svađu da me ti ne napadneš. Od mene nikad prva neće dobiti ništa ružno u rijalitiju. Nikada ti dete nisam spomenuo. Najgore si za mene pričala, ali ja ti ne mislim loše - rekao je Janjuš.

- Ni ja tebi ne mislim loše. U Eliti sedam kad se dogodilo ono sa Aneli, ti je nisi naterao, ali si svojim ponašanjem izazvao to u njoj. Posle si došao i plakao znajući da te snimaju kamere. Što si uradio Aneli, uradio si i Maji Marinković. Mislim da te iskreno volela, a tebi smetaju moji komentari. Ja sam bila realna i objektivna. Mića je ispratio tvoju verenicu na kiretažu dok si ti u Rehabu spavao kao beba. Ovde si na sve moguće načine pokušao i uspeo da Aneli ode na kiretažu. Ti si rekao da ne želiš, a želeo si i te kako kad je otišla. Kad se vratila ti si otišao u Odabrane i plakao kao kiša. Ispao si folirant u rijalitiju. Nije Aneli jedina žena koja je tako prošla. Nisi je prisilio, ali si svojim ponašanjem doveo do takve odluke. Sve radiš u dogovoru sa ženom, Enom. Ona ti preko svega prelazi da bi joj doneo novčane jedinice kući. Tvoja supruga je mene tužila i nabedila da sam doprinela lošem stanju vaše ćerke. Sud je to poništio. Ti si degradirao svoju porodicu. Kada si se vratio sa sahrane, Aneli i ja smo te čekale. Uroš je uvek bio tu uz tebe - rekao je Uroš.

- Pevala si mu pesme "Gde si brate moj" - ubacio se Uroš.

- Pevala sam pesme od Darka Lazića. Urošu si dao tri hiljade iako je bio uvek tu za tebe. Praviš se blentav da te nije zvao. Ti si rijaliti igrač, vaćaroš i prevarant. Maja je bila zaljubljena u tebe kao i Aneli, a ti si se igrao. Aneli je bila ispravna jedan kroz jedan! Uroš ti je izigravao kera da bi dobio psa i zvao te kad ti je bilo najteže, a ti mu daješ mali budžet. Pričaš da si najbolji otac, a da li je Terza to pokazao prema Barbari - rekla je Miljana.

- Pokazaće - odgovorio je Janjuš.

- Sram te bilo! - skočio je Terza.

- Kad sam ja saznala da su mi mama i tata najgore bolesni, samo je jedna osoba imala razumevanje za mene. Svi ostali su me napadali, pokušavali da me diskvalifikuju. U lajvu si plakao kad se Aneli vratila, glumio si! Ona te cenila za razliku od Luke sa kojim igra rijaliti, a ti si prema njoj i Maji ispao smrad. Danas se koriste prezervativi ako ne želiš dete - rekla je Miljana.

