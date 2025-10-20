OPŠTI HAOS! Janjuš na meti žestoke osude zbog Aneli i Maje, Asmin odmah doleteo da ga opravda (VIDEO)

Au!

Marko Janjušević Janjuš, ovonedeljni vođa, naredni mali budžet dodelio je Milanu Stojičkoviću.

- Tri hiljade ovom momku, ostavio sam ga za kraj. Ti si momak kog isto poštujem i cenim. Da imam ja bih tebi dao kao nekim drugim. Odvojio sam Sunčicu koja čisti i još neke koji su uz mene. Jako lepo mišljenje imam o tebi, nisi nametljiv i ne radiš ništa fejk - rekao je Janjuš.

- Hvala - rekao je Milan.

- Marinkoviću, srednji budžet. Kad sve saberem i oduzmem ti si mi za srednji. Imali smo i dobrih odnosa, malo i loših - rekao je Janjuš.

- Ovo šti je Miljana rekla je istina - rekao je Ivan.

- Da li je ona tražila fizuru posle abortusa? Zašto je on onda monstrum? - ubacio se Asmin,

- Čuo sam da jeste. Očekivao sam ovakvu podelu - rekao je Ivan.

- Po meni ovo znači da te zaboravio - rekla je Matora.

- On je mešao, veliki, mali i srednji. Nije išao kao Kačavenda od velikog do malog - rekao je Ivan.

- Maja ti je rekla da kad su se družili Maja i Asmin da je on pričao da nema nimalo lepo mišljenje o Janjušu, a on mu je dao veliki - rekla je Miljana.

- Rekao mi je da nema nimalo lepo mišljenje o tebi i da je ljuibomoran - rekla je Maja.

- Jesi li rekao: "Bog mi je uzeo brata, a dao mi dete" - ubacio se Asmin.

- Mileni dajem naravno veliki, a meni ostaje mali - rekao je Janjzuš.

Autor: A.Anđić