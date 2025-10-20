AKTUELNO

Lažna zvezda rijalitija: Kačavenda jednim potezom uništila Uroša! Bora urnisao Jovanu, njoj krenula para na uši (VIDEO)

Učesnici Elite danas biraju najuobraženiju osobu, a reč je dobila Milena Kačavenda.

- Broj jedan je Zoprica koja misli da može šta hoće. Broj dva je Ivan koji je isti kao Zorica, sve dođe na njegovo, al u ku*cu. Broj tri je Uroš, lažna zvezda rijalitija - rekla je Milena.

- Teodora je na prvo mestu, neće da se driži sa ljudima ovde. Broj dva je Jovana, svojim izlaganjem ne daje ljudima da je razumeju. Preterala si sa školama, a to je samo na papiru. Životna škola je ovde! - rekao je Bora.

- Prvi je Asmin iako smo se zgotivili ovde. Druga osoba je Uroš Stanić. Treća osoba je Dača. Daješ sebi za prvo da komentarišeš neke stavri koje te ne trebaju zanimati - rekla je Anaszasija.

- Mislim da smo svi umišljeni i puni sebe. KAd bih mogao sebe bih stavio na sva tri mesta. Ja za sebe stvarno mislim da sam najbolji, najjači, najbogatiji... Prvo mesto je Rada i to je pozitivno za mene. Uroša nikad ne bih naveo, on je priglup. Mina je prva, umislila je da Terzu može motati oko malog prsta. Broj tri je Milosava koja misli da jedina razume patke - rekao je Asmin.

