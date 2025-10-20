OSTAO SI ZALEĐEN U VREMENU MAŠE I MEDE! Maja ne odustaje od uništavanja Janjuša, Asmina ponovo postavila na svoje mesto (VIDEO)

Au!

Učesnici Elite danas biraju najuobraženiju osobu, a reč je dobio Filip Đukić.

- Prva osoba je Asmin. Druga osoba je Jovana, stalno naglašava da nismo njen nivo. Ti se stalno pozivaš na škole. Ja nemam školu, ali kapiram - rekao je Filip.

- Prva najuobraženija osoba je Asmin, sam je i rekao. Druga osoba je Maja. Treća osoba je Uroš, uopbrazio se od kada mu je Maja ponovo dala šansu - rekla je Mina.

- Jesam najbitnija i nemam problem da budem na anketi. Slobodno pucajte jer ću vas onda imati manje na grbači da me spopadate po kući. Asmin je prvi. Neću biti tvoja buduća žena. Na drugo mesto ću stviti Janjuša. Malopre si Sunčici rekao da si velika zvezda. Slažem se da čovek treba imati lepo mišljenje o sebi, ali to izgovoriti je... Ostao si zaleđen u vremenu Maše i Mede. Treća osoba je Dačo. On umišlja neke stvari. Mnoge osobe umišljaju neke stvari bez pokrića - rekla je Maja.

- Maja nije uobražena van stola. Ona samo ovde voli da bude zvezda i bitna. Meni je drago zbog toga. Milena, Asmin i Maja su te tri osobe - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić