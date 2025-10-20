AKTUELNO

Zadruga

RAT NE JENJAVA: Ivan i Anđelo skinuli rukavice, pa sručuili jedan drugom istinu u lice, lete uvrede na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija raste!

Učesnici Elite danas biraju najuobraženiju osobu, a reč je dobio Anđelo Ranković.

- Uroš je nebitan i nema nikakvu podlogu da bude pun sebe. Na drugom mestu je Zorica Marković. Ivan misli da je najpametniji, najzgodniji i da su svi drugi glupi. Svi su nesposobni, on je sposoban. Propalitet i propalica ispred diskonta - rekao je Anđelo.

- Prvo mesto je Sara, nije dala pristup nijednom muškarcu. Drugo mesto je Maja koja nije htela da prihvati nijedan slaki. Treće mesto je Teodora - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivan je unišptio život svojim ženama i deci. Druga osoba je ovaj pokušaj pevačice. Nju je udario kompleks kad su bile Pinkove zvezde. Broj tri je referent prava - rekao je Bebica.

- Mislim da je ovaj iz Kinergardena najuobraženiji. Čovek u 33 godine mora da pita majku ko će da mu bude devojku. Druga je Milena Kačavenda. Ja nisam rerkao da sam najzgodniji, al radim an svom izgledu - rekao je Ivan.

- Ja sam u privatnom životu jako uobražena. Najuobraženija osoba po mom mišljenju je osoba koja misli da je popila svu pamet sveta, a nema nikakvo pokriće, jedino je sebi priuštio zube. Nije imao novca da odvede svoje dete na more jer je morao da uradi zube posle 56 godina rijalitija. Najuobraženija osoba je i Asmin, sa pokrićem. Imaš tu priču i žvaku. Treća osoba je moja lažna drugarica Milena, sa pokrićem - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

