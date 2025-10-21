AKTUELNO

Zadruga

PRVI SUSRET ANELI I ALIBABE: Pogledajte kako je reagovao Asmin, ovo suočavanje su svi čekali! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo se ne propušta!

Aneli Ahmić upravo je stigla u Belu kuću, gde će se konačno suočiti sa svoja dva bivša partnera Markom Janjuševićem Janjušem i Asminom Durdžićem, kao i sa trenutnim verenikom Lukom Vujovićem

Foto: TV Pink Printscreen

Iako Aneli sa Asminom ima ćerku Noru, njih dvoje se nisu videli otkako su imali suočavanje u studiju tokom "Elite 7", a kako je on izneo brojne detalje iz njihovog života i razne optužbe na njen račun, ali i njene porodice, ovaj susret su mnogi čekali.

- Ne prepoznajem je - rekao je Alibaba.

- Gospode Bože - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

