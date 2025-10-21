Već pravi haos: Aneli urla iz petnih žila zbog Maje Marinković! (VIDEO)

Krenula drama!

Aneli Ahmić urlala je po imanju zbog Maje Marinković, a onda napala Neria Ružanjija jer je rekao Luki Vujoviću da on ne zanima Aneli Ahmić.

- Luka spava pored Maje, tako da ja ne mogu da spavam pored Luke. Ne spavam pored osobe sa kojom sam na sudu. Ja sam došla da pričam ovde sa bivšim suprugom sa kojom imam dete, a preko mene teme nema. Nerio, zašto si rekao da me boli briga za Luku? - pitala je Aneli.

- Spetljao? Nisam - rekao je on.

- Pričaćemo - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić