Sprdaš se sa ženom s kojom sam svaki mesec na sudu? Aneli kipti od besa zbog Luke i Maje, žestoko mu zamerila muvačinu! (VIDEO)

Nije znao da se sve vidi!

Luka Vujović i Aneli Ahmić osamili su se ispod trema kako bi porazgovarali, a ona mu je tom prilikom žestoko zamerila muvačinu sa Majom Marinković.

- Jako sam besna na tebe, šta si uradio? - upitala je Aneli.

- Šta sam uradio? - upitao je Luka.

- Zašto me braniš od Asmina, a ne od Maje? - upitala je Aneli.

- Šta ima da se mešam u tu raspravu? - upitao je Luka.

- Danas ceo dan flertuješ s njom - rekla je Aneli.

- To nije istina, nameću mi - rekao je Luka.

- Šta si radio na dan veridbe na Điđi? - upitala je Aneli.

- Pozvala me, ali si odmah prekinuo slušalicu - rekao je Luka.

- Što si tražio telefon? - upitao je Aneli.

- Nisam, kunem se u Nou - rekao je Luka.

- Zbog čega je tvoja mama tražila? - upitala je Aneli.

- Nikada ti nisam tražio telefon, znaš koliko sam ti poverenje ostavio - rekao je Luka.

- Ti si navikao na hipotetička pitanja, bilo ti je preče da pričaš ovde sa Asminom o Nori - urlala je Aneli.

- Znači ja sam bio loš prema tebi? - upitao je Luka.

- Da - rekla je Aneli.

- Je l' znaš šta sam prošao ovde za mesec dana? Kulirao sam Maju, sprdao sam se - rekao je Luka.

- Sprdaš se sa ženom s kojom sam na svakih mesec dana na ročištu? - upitala je Aneli.

- Ti ovde ulaziš i ponižavaš me - rekao je Luka.

- Ponižavam te? Sad hoćeš da budeš moja žrtva, ali nećeš biti - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

