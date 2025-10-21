Sprdaš se sa ženom s kojom sam svaki mesec na sudu? Aneli kipti od besa zbog Luke i Maje, žestoko mu zamerila muvačinu! (VIDEO)

Nije znao da se sve vidi!
Luka Vujović i Aneli Ahmić osamili su se ispod trema kako bi porazgovarali, a ona mu je tom prilikom žestoko zamerila muvačinu sa Majom Marinković.
- Jako sam besna na tebe, šta si uradio? - upitala je Aneli.
- Šta sam uradio? - upitao je Luka.
- Zašto me braniš od Asmina, a ne od Maje? - upitala je Aneli.
- Šta ima da se mešam u tu raspravu? - upitao je Luka.
- Danas ceo dan flertuješ s njom - rekla je Aneli.
- To nije istina, nameću mi - rekao je Luka.
- Šta si radio na dan veridbe na Điđi? - upitala je Aneli.
- Pozvala me, ali si odmah prekinuo slušalicu - rekao je Luka.
- Što si tražio telefon? - upitao je Aneli.
- Nisam, kunem se u Nou - rekao je Luka.
- Zbog čega je tvoja mama tražila? - upitala je Aneli.
- Nikada ti nisam tražio telefon, znaš koliko sam ti poverenje ostavio - rekao je Luka.
- Ti si navikao na hipotetička pitanja, bilo ti je preče da pričaš ovde sa Asminom o Nori - urlala je Aneli.
- Znači ja sam bio loš prema tebi? - upitao je Luka.
- Da - rekla je Aneli.
- Je l' znaš šta sam prošao ovde za mesec dana? Kulirao sam Maju, sprdao sam se - rekao je Luka.
- Sprdaš se sa ženom s kojom sam na svakih mesec dana na ročištu? - upitala je Aneli.
- Ti ovde ulaziš i ponižavaš me - rekao je Luka.
- Ponižavam te? Sad hoćeš da budeš moja žrtva, ali nećeš biti - rekla je Aneli.
Autor: N.Panić