Zadruga

Samo lagano: Kačavenda i Alibaba od danas brane Luku, njega ništa ne zanima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Milena Kačavenda i Asmin Durdžić priznali su da će od danas braniti Luku Vujoviću, a on tvrdi da će u narednom periodu biti lagano.

- J*bote da doživim da moram da te branim - rekla je Kačavenda.

Boli je uvo za tebe: Bora otvorio oči Luki, ubeđen da Aneli zanimaju samo Janjuš i Alibaba! (VIDEO)

- I ja isto - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Preti da će ga kazniti - rekao je Dača.

- On je životom branio, a sada priča nešto - rekao je Alibaba.

Neće niko ništa preko mog deteta: Aneli poludela zbog Lukinih napada na Alibabu, a ćutanja na prozivke Maje Marinković! (VIDEO)

- U mnogo je lošim odnosima sa Biljanom, a tvrdi da sam pričao Terzi napolju - rekao je Luka.

- Video je klip gde to govori - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najveći problem je što si se smejao sa Majom - rekla je Mina.

- Daš im jednu lošu stvar pored toliko dobrih i kraj - rekao je Alibaba.

Sram te bilo, sutlijašicu mi ubacuješ u odnos: Aneli žestoko prekorila Luku, on joj okrenuo leđa i otišao svojim putem! (VIDEO)

- Samo lagano - rekao je Luka.

Autor: N.Panić

