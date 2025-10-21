Samo lagano: Kačavenda i Alibaba od danas brane Luku, njega ništa ne zanima! (VIDEO)

Neočekivano!

Milena Kačavenda i Asmin Durdžić priznali su da će od danas braniti Luku Vujoviću, a on tvrdi da će u narednom periodu biti lagano.

- J*bote da doživim da moram da te branim - rekla je Kačavenda.

- I ja isto - rekao je Alibaba.

- Preti da će ga kazniti - rekao je Dača.

- On je životom branio, a sada priča nešto - rekao je Alibaba.

- U mnogo je lošim odnosima sa Biljanom, a tvrdi da sam pričao Terzi napolju - rekao je Luka.

- Video je klip gde to govori - rekao je Dača.

- Najveći problem je što si se smejao sa Majom - rekla je Mina.

- Daš im jednu lošu stvar pored toliko dobrih i kraj - rekao je Alibaba.

- Samo lagano - rekao je Luka.

Autor: N.Panić