Služi mu za sprdnju: Alibaba opet isponižavao Aneli, Mina mu dala vetar u leđa! (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić i Mina Vrbaški otišli su u šetnju kako bi porazgovarali o njegovom sukobu s Aneli Ahmić, a on je još jednom priznao da mu Aneli samo služi za sprdnju.
- Ja nju doživljavam za sprdnju. Ja moram da pričam celu priču, ali je nisam uopšte uvredio - rekao je Alibaba.
- Sve na galamu hvata, ništa nije demantovala uopšte - rekla je Mina.
- Terza, šta ti kažeš? - upitao je Alibaba.
- Ne trebaš da se izražavaš kao da si ga stavio i to, pričaj sve kako jeste samo polako - rekao je Terza.
- Šta ti kažu njene reakcije? - upitao je Alibaba.
- Da je pijana kao letva - rekao je Dača.
Autor: N.Panić