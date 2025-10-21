Haos u Beloj kući: Mini pala roletna, pa brutalno nagazila Aneli! Janjuš je dokrajčio argumentima, tenzija dostigla vrhunac! (VIDEO)

Napeto u Eliti!

U emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Mina Vrbaški je skočila na Aneli Ahmić nakon prozivke koju joj je uputila, a nakon toga je nastavio Marko Janjušević Janjuš da je raskrinkava.

- Smećarko jedna narkomanska, u kakvom stanju te j*bu? Nemoj da pričam kakva si bila. Izoperila si se, pa misliš da ljudi neće da te prepoznaju ovde. J*bala si se za pare po Švajcarskoj - urlala je Mina.

- Bože me sačuvaj - rekla je Aneli.

- Ja ne mogu da joj verujem jer me gleda u oči i laže me - dodao je Janjuš.

- Milica nikad nije rekla da to nije istina - dodao je voditelj.

- Šta sam ja tebi loše uradio? Ništa ti neću verovati kad mene lažeš - rekao je Janjuš.

- Ajde na mesto - odbrusila je Aneli.

- Sa mnom ne možeš tako, možeš tako sa kim sam navikla. Kad sam ustao krenula si da šetaš, zašto sa mnom ne razgovaraš normalno? Ti reci šta hoćeš, ali ne deluješ uverljivo nikome. Ja sam ti na snimku govorio da si najlepša - pričao je Janjuš.

- Ozbiljno? - pitala je ona.

- Četiri snimka - dodao je Janjuš.

- Ja se toga ne sećam. Aneli nikad nije lagala - poručila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić