Uđeš u salu da te ulepšaju, izađeš ružnija: Maja osula brutalni rafal i unakazila Aneli, pa Luku vinula u nebesa! (VIDEO)

Ori se sve!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', Maja Marinković dobila je reč kako bi prokomentarisala Aneli Ahmić i njen ulazak u ''Elitu 9''.

- Nikakvu reakciju mi nije pokazala na Alibabu, ali jeste na Janjuša. Deluje mi kao da nije ravnodušna na Janjuša i sve laže - rekla je Maja.

- Za Maju uvek lažem - rekla je Aneli.

- Eto vidiš, jednom prostakuša onda uvek prostakuša. Ovo je jedini dokaz da kad uđeš u salu za operacije, posle izađeš još gora. Omatorila je i više joj ništa ne pomaže, prava Dželjana i njena reakcija mi na Janjuša nije jasna - rekla je Maja.

- Jasna je meni tvoja i mog verenika - rekla je Aneli.

- Njen način komunikacije u rijalitiju je da glumi žrtvu i da vređa, ali sada vidimo da ona nije staložena i mirna - rekla je Maja.

- Kada budeš majka, javi mi se - rekla je Aneli.

- Pa biću sigurno, bolje nego ti - rekla je Maja.

- Videćemo ko će ti ga napraviti, Asmin je jedini muškarac kog si odbila sutlijašu - rekla je Aneli.

- Ko te operisao? Ovo je strašno. Njena malena ima četiri godine, a već treću ulazi u rijaliti - rekla je Maja.

- Nora naziva Aneli Aneli, a Situ zove mama - rekao je Alibaba.

- Ona je moj fan, više ne može da igra na kartu žrtve i na kraj sa mnom ne može da izađe. Lukica je zaista fin i kulturan, kao da nije njen partner i ja bih volela da se ugledaš na njega, pa možda nešto i naučiš - rekla je Maja.

Autor: N.Panić