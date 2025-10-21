Alibaba van sebe: Doživeo pomračenje i kao furija se zaleteo na Miću, Aneli ga niskim udarcima dovela do ludila! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi nastavila svoj sukob sa Asminom Durdžićem, koji se u jednom momentu zaleteo na Lepog Miću.

- Tvoj otac je napisao da mu je žao što se nije vratio u Cazin i ispucao mene i Noru - rekla je Aneli.

- Je l' imaš dokaz? - upitao je Alibaba.

- Imam - rekla je Aneli.

- Pre tri godine je moj otac pisao najgore stvari o njoj, ali to ne - rekao je Alibaba.

- Isti ste vi svi, j*bem te u usta. Niko neće da bude realan - rekao je Mića.

- Ajde dođi j*bi me - rekao je Alibaba.

- Šta je p*čko jedna? - upitao je Mića.

- Pišaj u gaće, tvoj tata hoće da ispuca u mene i Noru - rekao je Aneli.

- I trebao je - rekao je Alibaba.

- Kad sudite, sve sudite - rekao je Mića.

Autor: N.Panić