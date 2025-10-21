AKTUELNO

Zadruga

Alibaba van sebe: Doživeo pomračenje i kao furija se zaleteo na Miću, Aneli ga niskim udarcima dovela do ludila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi nastavila svoj sukob sa Asminom Durdžićem, koji se u jednom momentu zaleteo na Lepog Miću.

- Tvoj otac je napisao da mu je žao što se nije vratio u Cazin i ispucao mene i Noru - rekla je Aneli.

pročitajte još

Haos u Beloj kući: Mini pala roletna, pa brutalno nagazila Aneli! Janjuš je dokrajčio argumentima, tenzija dostigla vrhunac! (VIDEO)

- Je l' imaš dokaz? - upitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imam - rekla je Aneli.

- Pre tri godine je moj otac pisao najgore stvari o njoj, ali to ne - rekao je Alibaba.

- Isti ste vi svi, j*bem te u usta. Niko neće da bude realan - rekao je Mića.

pročitajte još

Pa mi smo i dalje u braku: Alibaba shvatio da mu je Aneli žena, brže-bolje je pozvao u krevet! (VIDEO)

- Ajde dođi j*bi me - rekao je Alibaba.

- Šta je p*čko jedna? - upitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pišaj u gaće, tvoj tata hoće da ispuca u mene i Noru - rekao je Aneli.

pročitajte još

Aneli zanemela pred Alibabom: On isprčao sve detalje njene trudnoće, Ahmićeva se smeje kao luda na brašno, a nijedan argument za demant nema! (VIDEO)

- I trebao je - rekao je Alibaba.

- Kad sudite, sve sudite - rekao je Mića.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Demoni te napadaju: Ena dovela Peju do ludila samo jednom rečenicom, on doživeo pomračenje, pa krenuo da urla na sav glas! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz doživeo pomračenje! Izleteo iz Bele kuće i zaurlao iz petnih žila, Anđela ga dovela do ludila! (VIDEO)

Farma

'GLUMILA SI ŽRTVU DA BI POBEDILA' Svađa rijaliti majke i ćerke ESKALIRALA, Aleksandra niskim udarcima dovela Jelenu do LUDILA! (VIDEO)

Zadruga

Ti si nesposobna za život: Milovan niskim udarcima doveo Sandru do ludila! (VIDEO)

Domaći

Pozdravi mamu na groblju: Korda najnižim udarcima doveo Gastoza do ludila, obezbeđenje moralo da reaguje! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Alibaba niskim udarcima uspeo da poremeti Uroša, pa zauzvrat umalo dobio pljuvačku u lice! (VIDEO)