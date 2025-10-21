Brutalne uvrede pale u zaborav: Aneli i Uroš se udružili u ratu protiv Alibabe, nakon svega stali jedno uz drugo! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Urošu Staniću kako bi prokomentarisao sve što se desilo otkako se Aneli Ahmić uselila u Belu kuću.

- Sve i da je Nerio koristio nedozvoljene supstane mogli su da ga leče, a ne da trudnoj devojci seku stomak. Aneli je počela da plače jer je svesna na koji način se ophodila Sita prema svom sinu. Između Aneli i Janjuša vidim varnice i neka dešavanja. Aneli se nasmejala, uzvratio joj je osmeh i rekao joj je da je lepa, a ona nije mogla da stoji u mestu. Ovde niko Asmina ne osuđuje za stvari koje je rekao, niko ga ne osuđuje jer je priznao da je tukao Aneli. Ja sam čuo glasovne poruke gde je rekao da će da je razvali. Dug period je pred nama, Asmin ima dosta kontradiktornosti. On je prebledeo kao krpa i nije smeo da je pogleda u oči. Aneli kao Aneli mislim da je imala tremu i ovde treba da se bori za sebe, a ne da se smeje i skreće priču sa Asmina i nje na Kačavendu i Bebicu - govorio je Uroš.

- Sita je stavila glavu od moje majke na telo od gole žene. Je l' nju nije sramota što je mama monstrum? - pitao je Asmin.

- Ti si trebao da osudiš svog oca - rekao je Uroš.

- Ja jesam i odmah je obrisao taj status, a Aneli je tad bila u "Eliti 7". Ja sam ga osudio i rekao mu da briše taj status. Tebe je brat hteo da puca, pa si bežala iz Dubravnika, je l' te vukao brat dva kilomentra u Dubrovniku, nemoj još da pričam - vikao je Asmin.

- Uroše, gledala sam kako ti je veliki mafijaš lomio kofer - rekla je Aneli.

- Njoj je to bitnije - dodao je Asmin.

- Maja i Luka su se danas gledali pre spavanja dva minuta, bio sam svedok situacija. Ti si sedeo pored Maje, ja sam video poglede.

Autor: A. Nikolić