AKTUELNO

Zadruga

Može sebe da kazni: Luka pobesneo kad je saznao da mu Aneli namerno udara kontru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je priliku takmičarima "Elite" da prokomentarišu sve što se dešavalo otkako se Aneli Ahmić uselila u Belu kuću.

- Asmin je ubedljiviji, ali ona nije mogla s vrata da reaguje na milion stvari, treba vreme da se to raščivija. Ja ne mogu da igram sa njima rijaliti, oni imaju dete. Ja neću da je savetujem jer ne znam kako bih ja reagovala. U teškim situacijama je najlakše reći kako bi, a to je po mom mišljenju neozbiljno. Ja sam rekla za Luku da je strašno šta njih dvoje rade u startu jer ja nisam videla da se on Maji udvara, za Saru je nebitno. Ima ovde milon stvari, a ja neću napamet da pričam zaključke. Nju Janjuš ne zanima, kakav Janjuš? Vi igrate rijaliti sa ozbiljnim životnim temama - govorila je Zorica.

pročitajte još

Brutalne uvrede pale u zaborav: Aneli i Uroš se udružili u ratu protiv Alibabe, nakon svega stali jedno uz drugo! (VIDEO)

- Zar Zorica pre neki dan nije rekla da misli da Aneli voli Asmina? - pitao je Anđelo

- Da, iz njegove priče. Ja imam pravo da kažem da je moj zaključak da ga žena i dalje voli, ali sad ne mislim ništa još - dodala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Luke i Aneli mislim da će biti u vezi i da će da se pomire. Ona je rekla da malo hoće da ga kazni i da vidi gde je pogrešio - rekla je Bora.

- Može sebe da kazni - dodao je Luka.

pročitajte još

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aneli optužbila Neria da sve laže! On iz petnih žila zaurlao na nju i ponovo detalje o mama Siti, ona od nemoći počela da jeca! (VID

- Ona je videla šta se dešava između Janjuša i Kačavende, a za Saru je videla nešto samo kad je bila žurka. Ona nije ni znala ko je Sara kad je ustala da priča. Asmin ima neke emocije prema njoj, ne znam samo koje - govorio je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne veruje šta čuje! Luka saznao da se Aneli čula DVA PUTA sa Janjušem preko Milice: Kad sam pustio pesmu, nasmejala se! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da veruje! Luka ostao šokiran saznanjem da je Alibaba ostavio Staniji 20.000 evra pre ulaska, Bora nahvalio Asmina (VIDEO)

Zadruga

On je potrešen, ali neće da pokaže: Đukić vidi da Luka krije koliko mu je teško, Miljana raskrinkala Vujovića (VIDEO)

Zadruga

Ti mene MRZIŠ, ne možeš očima da me gledaš: Uroš shvatio da ga Asmin ne gotivi, misli da ga je uzeo uz sebe zbog sukoba sa Aneli (VIDEO)

Zadruga

Dozvolio bih da su vodili Noru i Nou s njima u Tursku, pa nisam magarac: Luka na meti osude jer udara na Asminovo očinstvo, Durdžić progovorio o odnos

Zadruga

OBRNUO PLOČU! Mića smatra da Aneli i Janjuš veridbom 'KRPE RUPE' u vezi, Đedović skočio i udario mu kontru: Papir ne garantuje LJUBAV, poenta je da li