Može sebe da kazni: Luka pobesneo kad je saznao da mu Aneli namerno udara kontru! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je priliku takmičarima "Elite" da prokomentarišu sve što se dešavalo otkako se Aneli Ahmić uselila u Belu kuću.

- Asmin je ubedljiviji, ali ona nije mogla s vrata da reaguje na milion stvari, treba vreme da se to raščivija. Ja ne mogu da igram sa njima rijaliti, oni imaju dete. Ja neću da je savetujem jer ne znam kako bih ja reagovala. U teškim situacijama je najlakše reći kako bi, a to je po mom mišljenju neozbiljno. Ja sam rekla za Luku da je strašno šta njih dvoje rade u startu jer ja nisam videla da se on Maji udvara, za Saru je nebitno. Ima ovde milon stvari, a ja neću napamet da pričam zaključke. Nju Janjuš ne zanima, kakav Janjuš? Vi igrate rijaliti sa ozbiljnim životnim temama - govorila je Zorica.

- Zar Zorica pre neki dan nije rekla da misli da Aneli voli Asmina? - pitao je Anđelo

- Da, iz njegove priče. Ja imam pravo da kažem da je moj zaključak da ga žena i dalje voli, ali sad ne mislim ništa još - dodala je Zorica.

- Što se tiče Luke i Aneli mislim da će biti u vezi i da će da se pomire. Ona je rekla da malo hoće da ga kazni i da vidi gde je pogrešio - rekla je Bora.

- Može sebe da kazni - dodao je Luka.

- Ona je videla šta se dešava između Janjuša i Kačavende, a za Saru je videla nešto samo kad je bila žurka. Ona nije ni znala ko je Sara kad je ustala da priča. Asmin ima neke emocije prema njoj, ne znam samo koje - govorio je Santana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić