Ovu odluku niko nije očekivao: Janjuš dirljivim rečima doveo Aneli na ivicu suza, Luka potonuo od muke zbog njihovih izliva emocija! (VIDEO)

Niko nije očekivao da će ovo biti izbor ovonedeljnih potrčaka!

Posle nikad burnijeg ''Pretresa nedelje'' došlo je vreme i da Marko Janjušević Janjuš izabere ovonedeljne potrčci, a to će biti Aneli Ahmić i Luka Vujović.

- Neka ustanu Luka i Maja, neka ustanu Aleksandra i Alibaba, Aneli neka ustane pošto sam ja na nogama, neka ustanu Filip i Teodora, Sara Stojanović i Lux, Terza i Mina i to je to - rekao je Janjuš.

- Ajde da vidimo ko će biti - rekao je Milan.

- Neka sednu Terza i Mina, Aleksandra Jakšić. Moj današnji izbor su trebali biti Maja i Luka, ali ipak u izolaciju šaljem Aneli i Luku jer ona treba svom dečku da kaže da nije zaljubljena u njega. Ja ne lažem ništa, ja vam želim da popričamo u izolaciji i rešite problem. Meni nije svejedno otkad sam te video i voleo bih da vas dvoje rešite i da budete na čistom i jedno i drugo - rekao je Janjuš.

- Znam da si lažan i da s*reš u prazno - rekla je Aneli.

- Ti znaš da je tebe Janjuš iskreno voleo. Ti mene možda ne bi žalila nikada kada su me svi gazili - rekao je Janjuš.

- Je l' si ti mene ikada žalio? - upitala je Aneli.

- Jesam, ja bih poginuo za tebe da si moja kao što sam ginuo za tebe - rekao je Janjuš.

- Jesi - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić