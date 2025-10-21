AKTUELNO

Ovu odluku niko nije očekivao: Janjuš dirljivim rečima doveo Aneli na ivicu suza, Luka potonuo od muke zbog njihovih izliva emocija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko nije očekivao da će ovo biti izbor ovonedeljnih potrčaka!

Posle nikad burnijeg ''Pretresa nedelje'' došlo je vreme i da Marko Janjušević Janjuš izabere ovonedeljne potrčci, a to će biti Aneli Ahmić i Luka Vujović.

- Neka ustanu Luka i Maja, neka ustanu Aleksandra i Alibaba, Aneli neka ustane pošto sam ja na nogama, neka ustanu Filip i Teodora, Sara Stojanović i Lux, Terza i Mina i to je to - rekao je Janjuš.

- Ajde da vidimo ko će biti - rekao je Milan.

- Neka sednu Terza i Mina, Aleksandra Jakšić. Moj današnji izbor su trebali biti Maja i Luka, ali ipak u izolaciju šaljem Aneli i Luku jer ona treba svom dečku da kaže da nije zaljubljena u njega. Ja ne lažem ništa, ja vam želim da popričamo u izolaciji i rešite problem. Meni nije svejedno otkad sam te video i voleo bih da vas dvoje rešite i da budete na čistom i jedno i drugo - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam da si lažan i da s*reš u prazno - rekla je Aneli.

- Ti znaš da je tebe Janjuš iskreno voleo. Ti mene možda ne bi žalila nikada kada su me svi gazili - rekao je Janjuš.

- Je l' si ti mene ikada žalio? - upitala je Aneli.

- Jesam, ja bih poginuo za tebe da si moja kao što sam ginuo za tebe - rekao je Janjuš.

- Jesi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

