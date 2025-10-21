Zasigurna trojka: Maja, Luka i Alibaba izdominirali na anketi za uobražene! (VIDEO)

Asmin i Maja zakopali ratne sekire!

Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" saopštio je rezultate ankete za najuobraženije osobe.

Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžić.

- Ja sam ga i navela, a i on je naveo sam sebe. On ima taj stav da može svakog i da se svakim igra. Ima on taj stav. Sad smo korektni, blizina ne i iznosim taj stav. Za mene ljudi misle da sam uobražena, a za njega ne mislim da je uobražen bez pokrića. On ima to u sebi, ali ne ugrožava druge ljude - rekla je Maja.

- Hvala gledaocima da su to videli kod mene. Muškarac i žena koji žele da uspeju moraju da imaju samopouzdanje. Za mene je to pozitivno i sebe bih naveo na sva tri mesta. Svako ko to ima u sebi uspešan je i ima svoj neki stav - dodao je Alibaba.

Drugo mesto zauzeo je Luka Vujović.

- To je onaj koji izdiže sebe i bez pokrića izdiže sebe. Za mene to nije lepa anketa, ali se nosim lagano sa tim - rekao je Luka.

Prvo mesto zauzela je Maja Marinković.

- Maju sam navela u odnosu Luke i Asmina. Što se tiče van crnog stola Maja nije uobražena, druželjubiva je, a samo za stolom glumi veličinu - rekla je Miljana.

- Maja jeste uobražena, potencira da je najlepša, najzgodnija i da je kraljica rijalitija. Ona je pokušala i Daču par puta da ponizi kad je rekla da se Dača sa njom slikao. To je lepa karakteristika, to imaju osobe koje zrače - dodao je Uroš.

- Ja volim da ih iritiram jer to tako treba. Divna trojka, ekipa koja obećava - poručila je Maja.

Autor: A. Nikolić