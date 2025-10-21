AKTUELNO

Zadruga

Zasigurna trojka: Maja, Luka i Alibaba izdominirali na anketi za uobražene! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin i Maja zakopali ratne sekire!

Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" saopštio je rezultate ankete za najuobraženije osobe.

Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžić.

- Ja sam ga i navela, a i on je naveo sam sebe. On ima taj stav da može svakog i da se svakim igra. Ima on taj stav. Sad smo korektni, blizina ne i iznosim taj stav. Za mene ljudi misle da sam uobražena, a za njega ne mislim da je uobražen bez pokrića. On ima to u sebi, ali ne ugrožava druge ljude - rekla je Maja.

pročitajte još

NERIO TUŽIO SITU ZBOG PRETNJI: Dokaz crno na belo! Aneli ponovo demantovana, ovo je istina (FOTO)

- Hvala gledaocima da su to videli kod mene. Muškarac i žena koji žele da uspeju moraju da imaju samopouzdanje. Za mene je to pozitivno i sebe bih naveo na sva tri mesta. Svako ko to ima u sebi uspešan je i ima svoj neki stav - dodao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

Drugo mesto zauzeo je Luka Vujović.

pročitajte još

Brutalne uvrede pale u zaborav: Aneli i Uroš se udružili u ratu protiv Alibabe, nakon svega stali jedno uz drugo! (VIDEO)

- To je onaj koji izdiže sebe i bez pokrića izdiže sebe. Za mene to nije lepa anketa, ali se nosim lagano sa tim - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Prvo mesto zauzela je Maja Marinković.

- Maju sam navela u odnosu Luke i Asmina. Što se tiče van crnog stola Maja nije uobražena, druželjubiva je, a samo za stolom glumi veličinu - rekla je Miljana.

pročitajte još

Ovu odluku niko nije očekivao: Janjuš dirljivim rečima doveo Aneli na ivicu suza, Luka potonuo od muke zbog njihovih izliva emocija! (VIDEO)

- Maja jeste uobražena, potencira da je najlepša, najzgodnija i da je kraljica rijalitija. Ona je pokušala i Daču par puta da ponizi kad je rekla da se Dača sa njom slikao. To je lepa karakteristika, to imaju osobe koje zrače - dodao je Uroš.

- Ja volim da ih iritiram jer to tako treba. Divna trojka, ekipa koja obećava - poručila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Kako li će Stanija i Aneli reagovati na ovo?! Miljana pritrčala da pomogne Asminu, on priznao da ga je njeno umeće oduševilo pa joj ponudio njegovu do

Farmeri

IPAK NISU OSTALI GLADNI! Peci i Lakiću ručak servirao neko sa kim su se najviše puta POSVAĐALI na imanju (VIDEO)

Domaći

Đedović i Rešićka prvi put zajedno nakon skandala na Gatsby žurki kod Mitrovića, evo kako je došlo do pomirenja (FOTO+VIDEO)

Zadruga

MOŽDA SMO IMALI PERSPEKTIVU: Ivan i Aleksandra progovorili o svom odnosu, Marinković priznao da bi voleo da ostanu prijatelji! (VIDEO)

Farmeri

CELU ŠKOLSKU GODINU SMO ODRADILI: Ognjen i Boža prokomentarisali svoj boravak na imanju, pa pomenuli Reu i Enu (VIDEO)

Farma

Zakopali ratne sekire?! Peca zapevao Jeleni i Aleksandri, ona zapenila jer joj nije pogodio muzički ukus (VIDEO)