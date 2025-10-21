AKTUELNO

Zadruga

Plaši se Site jer Nora sad živi sa njima: Nerio uveren da je Aneli zataškala zlodela njegove majke iz straha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne krije koliko ga je tetka večeras povredila!

Nerio Ružanji priznao je u razgovoru sa Urošem Stanićem koliko ga je pogodilo što ga je Aneli Ahmić optužila da laže.

- Znam da je Sitina verzija i da je stala u njenu odbranu - rekao je Nerio.

- Vidi se kad je zaplakala da nije iskreno govorila. Ona po svaku cenu brani Situ i zataškava probleme za kola - dodao je Uroš.

pročitajte još

Ovu odluku niko nije očekivao: Janjuš dirljivim rečima doveo Aneli na ivicu suza, Luka potonuo od muke zbog njihovih izliva emocija! (VIDEO)

- Naravno da zataškava, ja znam da je ona ukrala. Ja sam se iznervirao jer ona nije bila tu i ne zna ništa, a priča - govorio je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Normalno da mu je teško, došla mu je tetka i sludeli si komentari. On je večeras imao najprirodniju rekaciju - umešala se Matora.

- Ja kad se iznerviram meni bude jako loše. Ja kad se iznerviram meni bude haos u glavi, ja imam tornado u glavi sad - rekao je Nerio.

pročitajte još

Da mi nije dao povratnu, ne bi ničega ni bilo: Sara Raičević zadala Luki nikad bolniji udarac, takmičari likuju! (VIDEO)

- Ona kao da se plaši sukoba sa Sitom - dodao je Stanić.

- Plaši se zato što... Verovatno jer Nora sad živi sa Sitom i Groficom - poručio je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

STAVILI SVE KARTE NA STO: Maja daje sve od sebe da ispegla račune sa Stanislavom! (VIDEO)

Zadruga

Razdvojila ih Mina Vrbaški: Boginja pala u očaj jer više neće deliti krevet sa Filipom! (VIDEO)

Domaći

Asminov potez je povredio do koske! Stanija rešila da olakša dušu, pa udarila na Durdžića: Ovo nije ljubav, već scenario bez emocija, verovala sam...

Zadruga

Svako pismo mi je stresno: Terza se iz Elite obratio Milici pred porođaj, željno čeka da postane otac! (VIDEO)

Domaći

Gastoz završio u suzama: Setio se pokojne majke, emocije ga slomile na komade! (VIDEO)

Zadruga

Pretpostavio sam da ružno izgleda: Mateja pao u očaj zbog čestitke, plaši se da je sa Aneli prešao granicu! (VIDEO)