Plaši se Site jer Nora sad živi sa njima: Nerio uveren da je Aneli zataškala zlodela njegove majke iz straha! (VIDEO)

Ne krije koliko ga je tetka večeras povredila!

Nerio Ružanji priznao je u razgovoru sa Urošem Stanićem koliko ga je pogodilo što ga je Aneli Ahmić optužila da laže.

- Znam da je Sitina verzija i da je stala u njenu odbranu - rekao je Nerio.

- Vidi se kad je zaplakala da nije iskreno govorila. Ona po svaku cenu brani Situ i zataškava probleme za kola - dodao je Uroš.

- Naravno da zataškava, ja znam da je ona ukrala. Ja sam se iznervirao jer ona nije bila tu i ne zna ništa, a priča - govorio je Nerio.

- Normalno da mu je teško, došla mu je tetka i sludeli si komentari. On je večeras imao najprirodniju rekaciju - umešala se Matora.

- Ja kad se iznerviram meni bude jako loše. Ja kad se iznerviram meni bude haos u glavi, ja imam tornado u glavi sad - rekao je Nerio.

- Ona kao da se plaši sukoba sa Sitom - dodao je Stanić.

- Plaši se zato što... Verovatno jer Nora sad živi sa Sitom i Groficom - poručio je Nerio.

Autor: A. Nikolić